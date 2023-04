Carolina Crescentini torna nel Mare Fuori di Viva Rai2 e c’è il miracolo (VIDEO)

Nel Mare Fuori di Viva Rai 2 ecco il ritorno di Carolina Crescentini: il video dalla puntata del 28 aprile

Non poteva mancare anche lei, non poteva mancare Carolina Crescentini che nelle prime due stagioni di Mare Fuori è stata l’amatissima direttrice del carcere. L’abbiamo vista oggi nella parodia che Fiorello e Biggio portano avanti su Viva Rai 2 ormai da qualche mese. Insieme a lei anche Crazy J che si è esibita con Origami all’alba, uno dei pezzi di grande successo diventato popolare proprio grazie alla serie di Rai 2. Ovviamente Fiorello ancora nei panni di Ciro mentre Biggio veste i panni del Chiattillo. E via di risate. Non potevano mancare visto che Carolina Crescentini è stata accolta con queste parole da Fiorello: “Cammina, non è più zoppa, è un miracolo, è stata la Madonna di Trevignano” persino gli stessi protagonisti, anche questa volta, non hanno potuto trattenere le risate; del resto lo show di Rai 2 è coinvolgente, divertente e non si riesce a non ridere con le battute di Fiorello.

Carolina Crescentini e Crazy J nel Mare Fuori di Viva Rai 2

“Non è stato il miracolo, è stata la fisioterapia” ha scherzato la Crescentini che per poche ore è tornata a vestire i panni della direttrice del carcere di Mare Fuori per Viva Rai 2. E poi ovviamente non poteva mancare l’incontro con il mitico comandante interpretato da Mauro Casciari. E la domanda delle domande: ma come mai il comandante non sa parlare in napoletano? E arriva anche la risposta: “lei lo sa, io sono un perugino in trasferta a Napoli” ha risposto il comandante di Mare Fuori per Viva Rai 2.

E per chi si fosse perso lo spettacolo, ecco il video per rivedere questo nuovo capitolo della parodia di Mare Fuori su Rai 2.

Viva Rai 2 torna il primo maggio su Rai 2, non dovrebbero quindi esserci pause per il programma anche perchè il primo maggio a Roma è un giorno importante, chissà quanti appassionati arrivati nella capitale tra curiosi e turisti, sbarcheranno in Via Asiago…