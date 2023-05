Biggio e Ambra instancabili dopo il Concertone aprono Viva Rai 2 con Fiorello (video)

Che show questa mattina a Viva Rai 2 con Ambra e Biggio freschi come due rose dopo il concerto del primo maggio al servizio di Fiorello

Diamo subito in premio al buon Biggio che è in piedi praticamente da due giorni. Lo abbiamo visto all’alba a Viva Rai 2 con la puntata del primo maggio del programma di Fiorello e poi eccolo sul palco del primo maggio, al concertone di Roma, dalle 15 del pomeriggio. Instancabile Biggio che questa mattina, insieme alla sua compagna di avventura ha aperto la nuova puntata di Viva Rai 2 in diretta alle 7. Pile inesauribili per l’attore ma anche per Ambra che ieri, insieme a lui, sotto la pioggia ha condotto una edizione non facile del concerto del primo maggio a Roma. Difficile per i conduttori, per gli artisti, per i presenti ma soprattutto per tutte le persone che hanno lavorato per mettere in piedi una macchina che, senza tecnici e addetti ai lavori, non girerebbe. Non a caso, la maggior parte dei cantanti sul palco, ha proprio ringraziato tutte le persone che hanno permesso che il concerto si potesse fare, con il loro prezioso lavoro.

Ma torniamo alla puntata di Viva Rai 2 di oggi. C’è un po’ di Concerto del primo maggio anche in Via Asiago, con Ambra che si è esibita insieme a Biggio e poi a Fiorello, riportando un po’ del clima Festivalbar nel programma del mattino più visto della tv!

Non potevamo che farvi rivivere questo momento, con lo show di Fiorello che di certo aveva le pile più cariche di Ambra e Biggio e che a prima mattina ha invaso Via Asiago con la sua energia. Uno spettacolo da non perdere. Vi riproponiamo dunque il video.

Viva Rai 2, Biggio e Ambra presentano Fiorello

I complimenti vanno sicuramente ad Ambra e a Biggio che forse hanno dormito 2 ore o anche meno, e questa mattina erano carichi a pallettoni per Viva Rai 2.

Il Concertone del 2 maggio si apre così! Sì o no?A #VivaRai2 siamo tornati negli anni '90 con Ambra e @Fiorello, e per noi è un grandissimo sì 👊 pic.twitter.com/TBaixiPom9 May 2, 2023

Vi ricordiamo che tutte le puntate di Viva Rai 2 possono essere viste su RaiPlay in qualsiasi momento in streaming sull’app, sul sito ufficiale o sulle vostre smart tv.