Concertone bestemmione: bestemmia in diretta al primo maggio (VIDEO)

E' virale sui social il video con la bestemmia durante il concerto del primo maggio trasmessa per errore in tv da Rai 3

Concertone bestemmione e sui social infiamma la polemica. Il Concerto del Primo Maggio 2023, andato in onda ieri su Rai3, è stato segnato da una scena clamorosa che ha suscitato molte polemiche. Durante la serata, che è stata apprezzatissima dal pubblico di Rai 3 che ha regalato ottimi ascolti, è successo qualcosa di inaspettato, qualcosa che non doveva succedere. Il concerto è stato trasmesso in diretta dalla piazza di Roma, e si sa, quando si va in diretta, può capitare di tutto! Ieri sera infatti, si è sentita una bestemmia che è stata pronunciata, presumibilmente, da un uomo del pubblico presente in loco o comunque da una persona che stava vicino alla telecamera. Ed è subito “effetto nostalgia” visto che purtroppo, la cosa è accaduta anche in altre occasioni. Tra i casi più eclatanti, sempre in Rai, il messaggio con la bestemmia che venne mandato in onda durante la serata di capodanno su Rai 1.

La bestemmia al concerto del primo maggio: che cosa è successo

La scena è avvenuta durante il lancio della pubblicità, subito dopo l’esibizione dei Coma_Cose. Qualcuno ha infatti urlato: “Fatemi uscire Geolier… por** *io”, una frase che è stata percepita dal microfono e che la regia di Rai3 non ha potuto censurare. La richiesta, evidentemente sopra le righe, non è stata accolta e subito dopo il ritorno in onda è arrivato il monologo di Stefano Massini. Anche perchè, la scaletta, non si cambia! Soprattutto se poi questo è il modo di chiedere. Ironizziamo chiaramente, perchè purtroppo la bestemmia è usata evidentemente in questo caso, come disgustoso modo di dire, intercarlare.

In ogni caso, lo spettatore arrabbiato, ha dovuto aspettare sotto la pioggia incessante l’arrivo di Geolier, ha quindi dovuto attendere ancora un po’ prima di poter assistere alla performance del suo artista preferito . Il video con la bestemmia al concerto del primo maggio 2023, ha fatto immediatamente il giro del web, generando un dibattito acceso tra gli utenti sui social media. Alcuni hanno condannato fermamente la bestemmia pronunciata durante il concerto, mentre altri hanno difeso il diritto di espressione degli spettatori presenti in piazza ( perchè si debba bestemmiare per esprimersi, resterà sempre un mistero).

Il video della bestemmia al concerto del primo maggio 2023