Elodie riceve il David di Donatello, fantastica la sua reazione

Elodie incredula riceve il David di Donatello, la sua prima reazione è da rivedere

Meravigliosa Elodie mentre riceve il David di Donatello. Non se l’aspettava ed è stato chiaro fin dalla sua prima espressione, ma la Di Patrizi con la sua reazione alla vittoria del David ha regalato una serie di meme che la vedranno a lungo sui social. Elodie ha vinto per la migliore canzone originale e Proiettili senza dubbio merita il prestigioso premio. Il David di Donatello gratifica la cantante che davvero non si aspettava di ascoltare il suo nome quando Carlo Conti ha annunciato che era lei a vincere, che era lei a dovere salire sul palco grazie al brano scritto da Elisa Toffoli e Joan Thiele per il film Ti mangio il cuore. Il grazie a Pippo Mezzapesa per averla voluta anche come protagonista del film, il grazie a tutti mentre Elodie non riusciva a stare ferma dall’emozione.

Elodie: “Io non vinco mai”

Non aveva preparato un discorso e chissà quante volte adesso penserà che per ringraziare avrebbe potuto dire altro ma la reazione di Elodie dall’annuncio del suo nome al saluto sul palco con in mano l’ambita statuetta è stata così spontanea da essere perfetta per una prima.

“Grazie, sono veramente molto, molto emozionata. Non me l’aspettavo, ma perché io non vinco mai. Comunque, non è questo l’importante perché l’importante è avere l’opportunità di fare cose belle, di incontrare persone generose” queste le sue parole ieri sera.

Subito dopo ha pubblicato quel momento così prezioso sul suo profilo social e ancora una volta ha ringraziato, questa volta senza aggiungere altro ma con un semplice “Grazie mille”.Emozionata anche Elisa che ha commentato senza parole ma con un cuore e le lacrime, questa è anche una sua vittoria. Anche Matilde Gioli, che ha presentato l’evento con Carlo Conti, si è congratulata sui social. Mahmood si è rivolta a tutte con un semplice ”Brave” ma di grande effetto. Lo stesso ha fatto Giorgia apprezzando le colleghe e amiche.

Sembra che al momento tra i commenti e le congratulazioni manchi Andrea Iannone. Il pilota fidanzato di Elodie non ha ancora detto nulla ma in realtà ha già detto tutto una settimana fa in occasione del suo compleanno.