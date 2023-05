Emissari Rai per sorvegliare Amadeus in vista di Sanremo 2024? Fiorello e Ama dicono laverità

La Rai controlla Amadeus in vista del prossimo Sanremo per evitare problemi? Fiorello ne parla direttamente con Ama a Viva Rai 2

Che cosa faremo dopo il 9 giugno, quando Fiorello non ci regalerà le sue chicche al mattino e tante cose di cui parlare? Già perchè dopo tante chiacchiere fatte su Amadeus, su Sanremo e sui presunti emissari rai inviati per controllare il lavoro del direttore artistico, il commento di quest’ultimo arriva proprio dalla puntata di Viva Rai 2 in onda oggi, 30 maggio 2023.

Che cosa sta succedendo davvero? C’è qualcuno che trama nell’ombra e che vuole mettere i bastoni tra le ruote ad Amadeus, o che vuole controllare il suo lavoro? E’ stato il Corriere della sera a lanciare questa indiscrezione, parlando anche di una irritazione di Amadeus, nel sentirsi controllato da questi emissari Rai. Emissari Rai che però a quanto pare, non sarebbero stati avvistati dal diretto interessato.

Di questo si è parlato oggi a Viva Rai 2.

Emissari in Rai per controllare Amadeus: la verità-Ultimenotizieflash.com

La smentita di Amadeus da Viva Rai 2

Oggi quindi Fiorello ha deciso di andare a fondo, e ha telefonato in diretta ad Amadeus, nel corso della puntata di Viva Rai 2 del 30 maggio 2023. E noi possiamo dunque apprendere quanto sta realmente succedendo grazie a Fiorello e alle sue super esclusive, degne delle buste shock gold di Barbara d’Urso.

“Non ci sono agenti segreti che controllano niente” ha dichiarato a Viva Rai 2. Fiorello ha poi aggiunto: “Amadeus ha la totale libertà di scelta”. “Assolutamente, assolutamente” – ha confermato il direttore artistico del Festival di Sanremo – “si lavora già da tempo serenamente con l’amministratore delegato”.

L’indiscrezione del Corriere della sera

Fiorello e Amadeus sono tornati sulla questione dopo che in un articolo di qualche giorno fa, il Corriere della sera aveva lanciato questa indiscrezione, ripresa da tutti i media:

Gira voce che il direttore artistico fosse irritato per la presenza, durante il casting dei giovani, di emissari Rai preoccupati di evitare il moltiplicarsi di profili alla Rosa Chemical, il cantante che nella scorsa edizione ha cantato l’amore fluido e baciato Fedez in Eurovisione

Amadeus concentrato su Sanremo 2024: nessuna preoccupazione

Non ha detto molto altro Amadeus ma è chiaro che sia concentrato per il suo Festival, perchè di certo non può sbagliare in vista di Sanremo 2024. Deve chiudere in bellezza e siamo sicuri che lo farà. E’ però altrettanto vero e non ammetterlo sarebbe da stupidi, che se anche ci fosse una irritazione, ci fosse stata una irritazione, Amadeus non lo direbbe in tv ma se lo terrebbe per se. Non trovate?