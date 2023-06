Amadeus dice stop al Festival di Sanremo: “Mi devo fermare”

Amadeus ha deciso: è arrivato il momento di dire stop al Festival

In una lunga intervista a FQ Magazine, ripresa oggi da tutti i siti di tv e dai quotidiani di informazione, Amadeus torna a parlare del Festival di Sanremo. E come prima cosa conferma: non ci sono dubbi, farà Sanremo 2024 senza se e senza ma. Sta già lavorando da mesi alla nuova edizione, spera di fare altrettanto bene con i numeri, anche se sarà difficile replicare il successo dello scorso anno.

Una edizione strepitosa e non solo per gli ascolti. Basterebbe ad esempio pensare al successo di brani come Due Vite, Tango o Cenere che al momento, dopo 4 mesi dalla fine del festival, è ancora nella top 5 delle canzoni più ascoltate. Insomma anche quest’anno Amadeus non ha sbagliato.

Chi ha partecipato a Sanremo riempie palazzetti, forum, stadi. Non c’è due senza tre, non c’è tre senza quattro e non c’è quattro senza cinque, ma anche per Amadeus, è arrivato il momento di fermarsi.

Amadeus chiude con Sanremo dopo l’edizione 2024

Nella sua intervista per Fq Magazine, Amadeus ha spiegato:

Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni

Verso Sanremo 2024

Quest’anno in molto hanno fatto notare che il numero dei brani in gara è davvero esagerato e che si potrebbe pensare a ridurre le canzoni da ascoltare sul palco dell’Ariston. Per il momento Amadeus rivela di non aver ancora pensato al da farsi, anche perchè il numero dei brani, a suo dire, dipende dalla bellezza delle canzoni che gli vengono proposte.

Ho voglia di cambiare quest’anno, provo a ragionare per trovare qualcosa che non ho fatto in passato

Non ci sarà Chiara Ferragni, lo conferma Amadeus anche se dopo una foto mentre erano a cena insieme, in molti hanno pensato a un bis. In compenso però Amadeus sogna di realizzare dei sogni che ha ancora. E spiega:

Un paio di sogni ce li ho, non li svelo. Ci lavoro, in entrambi i casi spero valga l’idea che questo è il mio ultimo Festival e quindi che questi miei desideri si possano realizzare

Non solo Sanremo anche il grande successo dell’access prime time

Cosa si aspetta Amadeus dal suo ultimo Festival

Giuro che non c’è una sfida con me stesso. Non vivo nell’ossessione di battere i record precedenti. Sanremo oggi ha una sua forza, tutto parte dalle canzoni in gara, spero solo di ascoltarne tante e avere l’imbarazzo della scelta. Stiamo lavorando alla scenografia e ho iniziato ad ascoltare qualcosina, il tutto comincia a giugno/luglio.