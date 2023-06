Home » News spettacolo » Gigi D’Alessio e Stefano De Martino hanno fatto pace? Tutto risolto con Una notte al telefono News spettacolo Gigi D’Alessio e Stefano De Martino hanno fatto pace? Tutto risolto con Una notte al telefono Aurora Dopo la lite Gigi D'Alessio e Stefano De Martino hanno risolto tutto in musica, con una simpatica dedica

Gigi D’Alessio e Stefano De Martino rompono il silenzio sulla lite, la presunta lite ma sembra sia accaduta davvero. E’ con una dedica che il conduttore e il cantautore hanno messo fine a tutti i pettegolezzi delle ultime ore. Tutto è iniziato prima della festa dello scudetto del Napoli, dove non sono mancati i problemini.

Gigi D’Alessio e Stefano De Martino davanti al pubblico, spettatori allo stadio Diego Armando Maradona e telespettatori in diretta su Rai 2 ma sono apparsi in perfetta armonia, sorridenti, complici, pronti a gestire nel migliore dei modi lo spettacolo, ma dietro le quinte è accaduto qualcosa.

Il gossip racconta la lite tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino

Nessuno dei due ha confermato la discussione accesa, nessuno dei due ha smentito ma l’importante è che tutto sia chiarito tra loro. The Pipol Tv ha rivelato il litigio a causa di alcune scelte di Gigi D’Alessio che il presentatore non condivideva: sembra per la presenza di un artista sul palco. Alla fine tutto si è risolto con Stefano che ha ceduto, lo show doveva proseguire.

Gigi e Stefano risolvono con una canzone speciale

Questa volta De Martino e D’Alessio non sono rimasti in silenzio, in genere sono molto discreti e sui social non raccontano molto della loro vita privata, a parte qualche dichiarazione d’amore ogni tanto. Questa volta è la dedica d’amore ha visto protagonisti loro due.

E’ con un sorriso strappato a tutti che hanno messo a tacere la cronaca rosa. Con una videochiamata mostrata sui social. Non rivelano così si sono detti, hanno entrambi preferito rispondere in musica ironizzando sul loro legame. Tutto procede a gonfie vele tra loro, pronti per altre collaborazioni.

E’ uno dei titoli che riportano Gigi e Stefano aggiungendo che stanno per svelare il retroscena, e il retroscena sono loro due che cantano insieme un famoso brano del cantante. La canzone è “Una notte al telefono” e il loro duetto in videochiamata è tutto da ridere.

E’ così che hanno deciso di mettere fine a tutto ma in questo modo sembrano anche confermare che la lite ci sia stata davvero, perché può capitare una discussione. L’importante è risolverla nel migliore dei modi e in ogni caso i due artisti l’hanno fatto, hanno risolto tutto sia la sera dell’evento davanti a 50.000 persone allo stadio Maradona che poi, sui social, per rispondere alle tante chiacchiere.

Per entrambi sarà un’estate ricca di impegni, dal tour in giro per l’Italia di Gigi D’Alessio alle nuove scelte di Stefano De Martino che ha deciso di non apparire troppo.