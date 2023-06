Home » News spettacolo » Mara Venier in tv dopo la morte del genero, il dolore del nipote News spettacolo Mara Venier in tv dopo la morte del genero, il dolore del nipote Aurora Mara Venier in onda con Una voce per Padre Pio dopo la morte del genero e l'immenso dolore del nipote

Che strana la vita e Mara Venier lo scopre ancora una volta: è morto il genero, è morto il marito di sua figlia Elisabetta Ferracini. Pier Francesco Forleo è morto questa notte, una scomparsa del tutto inaspettata. E mentre Mara Venier e la sua famiglia si stringono nel dolore, si preparano all’ultimo saluto di Pier va in onda Una voce per Padre Pio.

Tra le stories Mara Venier ha più volte ricordato che la serata è stata registrata mercoledì scorso, quando nessuno poteva immaginare una tragedia simile nella sua famiglia. E’ con un messaggio straziante che oggi Mara Venier ha annunciato la morte del marito di sua figlia. Ed è sempre sui social che il figlio di Elisabetta ha salutato per l’ultima volta Pier.

Il nipote di Mara Venier pubblica la foto con Pier

Non era il suo papà ma è cresciuto con lui, Giulio pubblica una foto a cui tiene molto, che Elisabetta ha in casa. Sono al mare, Giulio e Pier, stretti in un tenero abbraccio. E’ una foto di una tenerezza tale da far male. “Ciao capi” scrive Giulio e a Mara Venier si spezza il cuore, ancora una volta.

Mara Venier conduce Una voce per Padre Pio ma la realtà è un’altra

Una serata registrata due giorni fa, da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina in provincia di Benevento. Un evento a cui la conduttrice tiene molto. Speranza, rinascita e gioia, questi i valori più significativi per un appuntamento che si rinnova ogni volta nello storico borgo natio di Padre Pio.

Un set suggestivo, come sempre, ma questa sera le immagini di Una voce per Padre Pio stringono il cuore mentre Nino D’Angelo, Arisa, Al Bano, Leo Gassman, Patty Pravo, Michele Placido, i Ricchi e Poveri, Clementino e tanti altri si esibiscono.

Una morte improvvisa

“Tutto troppo veloce” ha commentato Mara parlando di tutto il dolore che la morte del genero lascia dietro. Tantissimi gli amici, i colleghi che continuano a scrivere le condoglianze alla conduttrice Rai e a sua figlia.

Luca Bianchini, incredulo come tutti

Che dolore. Pier era una persona meravigliosa, intelligente, colta, divertente, ironica, elegante… un vero gentiluomo e un privilegio averlo conosciuto grazie a te.

Vi abbraccio tutti, in particolare te e Lisa, in questo momento terribile e inaspettato. Luca

Antonella Clerici, Massimiliano Gallo, Serena Bortone, Gigi D’Alessio, Alba Parietti, Elena Santarelli, Flora Canto, Carolyn Smith, Alessia Marcuzzi, Stefania Orlando, Lavinia Biagiotti, Elisabetta Gregoraci, Iva Zanicchi, Malgioglio, Monica Leofreddi, tutti senza parole da dire, niente può alleviare in questo momento il dolore.