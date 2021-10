Star in the Star elegge i quatto finalisti: ecco chi sono gli ultimi due vip smascherati

Ultimi due smascheramenti prima della finale per Star in the Star: il talent show di Canale Cinque condotto da Ilary Blasi ha eletto i suoi quattro finalisti e di fatto anche gli ultimi due eliminati che non accederanno alla puntata finale di giovedì 14 ottobre 2021. Ad inizio puntata erano ancora in gara Lady Gaga, Pino Daniele, Mina, Michael Jackson, Claudio Baglioni e Loredana Bertè. Tutte le sei Leggende si sono dovute sfidare in due manche distinte che hanno sancito due eliminazioni.

Per la prima manche, Lady Gaga ha potuto usufruire di un importante bonus di punti e la gara a colpi di esibizioni si è svolta in maniera regolare. Nella seconda manche, invece, le Leggende hanno dovuto eseguire una cover fatta a loro volta dalle celebrità che stanno interpretando i concorrenti in gara (esempio: Syria mascherata da Loredana Bertè ha dovuto cantare “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano). Chi sono i due vip eliminati e smascherati? E quali sono le quattro Leggende finaliste? Ecco com’è andata la puntata del 7 ottobre 2021.

Star in the Star: gli eliminati del 7 ottobre 2021

La prima manche della semifinale di Star in the Star ha visto esibirsi tutti e sei le Leggende in gara. Grazie al bonus conquistato nello scorso episodio, Lady Gaga si è confermata al primo posto nella classifica; sono risultati ultimi, invece, Pino Daniele e Michael Jackson. I due si sono ri-esibiti nello showdown eliminatorio. Per tre volte su tre, la giuria ha deciso di salvare Michael Jackson, condannando Pino Daniele all’eliminazione. Sotto le sembianze del celebre artista partenopeo ce n’era un altro: Sal Da Vinci.

Nella seconda manche, invece, i cinque concorrenti rimasti in gara hanno dovuto cantare una cover eseguita dalla loro leggenda nel corso della loro carriera: Baglioni ha cantato “Io che amo solo te” di Endrigo; Jackson ha cantato “Come together” dei Beatles; Mina ha cantato “Emozioni” di Battisti; Loredana Bertè ha cantato “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano; Lady Gaga ha cantato “La vie en rose” di Edith Piaf. In questo secondo giro di esibizioni, la classifica è stata poco clemente per Baglioni e Mina: i due sono finito allo Showdown ma ad avere la peggio è stato Baglioni. Sotto le sembianze del cantante romano c’era Luca Laurenti, già ampiamente scoperto da giuria e pubblico da casa.

Star in the Star: i finalisti

Dunque i finalisti di questa prima (e probabilmente ultima) edizione di Star in the Star sono Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina. Una finale tutta al femminile se teniamo conto che sotto queste Leggende dovrebbero nascondersi Silvia Salemi, Syria, Alexia e Lola Ponce. Chi di loro vincerà?