‘Ndrangheta, maxi operazione tra Reggio Calabria e Firenze: 41 arresti e sequestri milionari

‘Ndrangheta maxi operazione effettuata dalla Dia, dai carabinieri e dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria e Firenze. Sono in tutto 41 gli arresti avvenuti territorio nazionale sotto l’ordine della Dda di Reggio e di Firenze. Stando alle ultime notizie sono anche avvenuti sequestri per un valore di 120 milioni di euro. Le persone su cui è stato emesso il provvedimento di fermo sono ritenute responsabili di vari reati legati all’associazione mafiosa. La Dia di Reggio ha posto sotto sequestro anche 51 imprese, mentre la Dda di Firenze ha emesso la misura di custodia cautelare per 14 persone. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto nelle ultime ore sul nostro territorio nazionale.

MAXI OPERAZIONE CONTRO LA ‘NDRANGHETA ULTIME NOTIZIE: REGGIO CALABRIA E FIRENZE IMPEGNATE CON ARRESTI E SEQUESTRI

Quest’ultima ha anche richiesto al gip di emettere la misura di custodia cautelare per 14 persone, delle quali 11 in carcere e 3 agli arresti domiciliari. I reati che sono stati contestati sono: associazione per delinquere, estorsione, sequestro di persona, usura, riciclaggio e autoriciclaggio, attività finanziaria abusiva, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso.

PIU’ DI 50 IMPRESE SEQUESTRATE NEL TERRITORIO DI REGGIO CALABRIA NELLE ULTIME ORE DALLA DIA E DALLA GUARDIA DI FINANZA

Intanto, la Dia e la Guardia di finanza di Reggio Calabria hanno messo sotto sequestro ben 51 imprese, beni immobili e disponibilità finanziarie. Le persone su cui è stato emesso il provvedimento di fermo da parte della Dda di Reggio Calabria sono state accusate di: associazione mafiosa, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, trasferimento fraudolento di valori, frode fiscale, associazione per delinquere finalizzata all’emissione di false fatturazioni, reati fallimentari ed altro.