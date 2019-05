Reggio Calabria, coniugi trovati morti in casa: è omicidio-suicidio

Nella mattinata di ieri, a Reggio Calabria, due coniugi sono stati trovati morti in casa: si tratta di omicidio-suicidio. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di un appartamento che si trova in rione Gallico-Marina. Si tratta di Felice Romeo, 85 anni, e Anna Cassalia, 76 anni. Sul luogo dei fatti sono intervenuti gli agenti della Questura di Reggio Calabria, al fine di fare luce sulla dinamica dell’accaduto. I cadaveri sono stati trovati nel cortile condominiale dell’abitazione della coppia di anziani. A chiamare i soccorsi è stato un parente dei coniugi. A quanto pare in casa detenevano un’arma, attraverso la quale è stato possibile compiere l’omicidio-suicidio.

CONIUGI MORTI IN CASA A REGGIO CALABRIA: SI TRATTA DI UN CASO DI OMICIDIO-SUICIDIO

Cosa è successo in casa della coppia prima della tragedia? I due anziani non erano noti alle forze dell’ordine per altre questioni. Detenevano regolarmente in casa un’arma. Secondo gli inquirenti, a premere il grilletto è stato l’85enne Felice Romeo, che ha ucciso la moglie Anna Cassalia. Dopodiché ha puntato la pistola contro se stesso aprendo il fuoco. Pare dunque chiaro che si sia trattato di omicidio-suicidio.

Secondo alcuni racconti, nella mattinata di ieri la 76enne si sarebbe alzata di buon ora andando a cucinare nel cortile condominiale, come era accaduto anche altre volte. All’improvviso sarebbe stata raggiunta dal marito. L’uomo a questo punto le avrebbe sparato per poi togliersi a sua volta la vita. Pare che l’anziano signore soffrisse di demenza senile. Nulla però aveva mai fatto pensare ad un gesto così estremo.