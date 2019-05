Previsioni meteo fine settimana: finalmente arriva l’estate?

Previsioni meteo fine settimana: finalmente arriva l’estate? E’ questa la domanda che si fanno gli italiani a seguito di un maggio decisamente anomalo, caratterizzato da temperature molto più basse rispetto alle medie stagionali, con piogge e maltempo. Nelle scorse settimane si era parlato però dell’arrivo dell’estate con la fine di questo mese. E’ davvero così? Scopriamo quali sono le previsioni meteo per questa settimana in corso fino ad arrivare al weekend per scoprire se le temperature aumenteranno oppure no.

PREVISIONI METEO: COSA SUCCEDE QUESTA SETTIMANA

In questa settimana, che va dal 27 maggio al 2 giugno 2019, tutto può succedere dal punto di vista del meteo. Infatti ci siamo ormai abituati a temperature altalenanti, con sbalzi di temperatura e freddo anomalo per questo periodo. Sembra quasi di essere in autunno, mentre invece l’estate è alle porte. In queste ore un vortice di bassa pressione sta interessando l’Italia, riportando le temperature a livelli inferiori rispetto alla media di questo periodo dell’anno.

Ma non finisce qui, perché dal Nord Europa è in arrivo un vortice di aria fredda sulla Penisola, tra le giornate di martedì e mercoledì. Le temperature dunque caleranno ancora al Centro e al Nord, e arriverà ancora maltempo. I valori scenderanno anche di 6-7 gradi. La buona notizia è però che tale vortice di aria fredda lascerà presto spazio a temperature più elevate.

Dalla giornata di giovedì, si avvicinerà in Italia l’alta pressione. Il tempo migliorerà parzialmente su tutta l’Italia anche se ci sono delle eccezioni. Soprattutto al Sud, l’instabilità potrebbe continuare a tenere banco ancora per un po’ con rovesci e temporali, e temperature più basse.

PREVISIONI METEO FINE SETTIMANA: COSA SUCCEDERA’ NEL WEEKEND?

Cosa dobbiamo aspettarci allora per il weekend? Le previsioni meteo del fine settimana annunciano un miglioramento del tempo. Già da venerdì si registrerà un aumento delle temperature in Italia. In alcune zone del Centro, grazie al caldo, si arriverà anche a temperature di 27-28 gradi. Al Nord si possono toccare i 30 gradi. Al Sud non è previsto un picco del caldo ma le temperature saranno più o meno in linea con le medie stagionali. Dunque finalmente si potrà parlare di estate nel fine settimana del 2 giugno. Non si sa però se l’alta pressione continuerà ad interessare il nostro Paese o se le condizioni meteo sono destinate a peggiorare ancora. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per delle previsioni meteo più aggiornate e per vedere con i nostri occhi cosa succederà.