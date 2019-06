Concorso navigator 2019, le graduatorie: ecco l’elenco di vincitori e idonei

Concorso navigator 2019, le graduatorie: ecco l’elenco dei vincitori e idonei. Finalmente il giorno della verità è arrivato per i candidati per i posti di navigator che qualche giorno fa hanno effettuato il test alla Fiera di Roma. In pochi giorni sono stati corretti i test e sono arrivate le graduatorie di vincitori e idonei per ogni provincia. A pubblicare gli esiti del concorso per navigator è stato il sito dell’Anpal Servizi. In questi mesi quindi, i 2.980 navigator che hanno superato le selezioni, entreranno a far parte dei Centri per l’impiego coadiuvando il lavoro relativo al reddito di cittadinanza.

REDDITO DI CITTADINANZA, DOPO IL CONCORSO ARRIVANO I NAVIGATOR: ECCO LE GRADUATORIE

A superare il test relativo al concorso per navigator sono stati coloro che hanno ottenuto 60/100 di punteggio. I primi della graduatoria per ogni provincia, in base al punteggio ottenuto, sono i vincitori. In caso di pari punteggio tra due candidati, viene scelto quello con il voto di laurea più alto. In caso di parità anche in questo caso, viene scelto il candidato più giovane. Nei prossimi giorni, coloro che sono risultati vincitori a seguito della selezione, verranno contattati via e-mail all’indirizzo segnalato dai candidati stessi nell’iscrizione al concorso. Qualora questo fosse cambiato, bisogna inviare quanto prima una comunicazione all’indirizzo e-mail [email protected] comunicando i nuovi contatti.

Le graduatorie fanno emergere che, tra vincitori ed idonei, ci sono 5.960 candidati. Ora i vincitori andranno a coprire i posti a disposizione nella loro provincia di appartenenza. Gli idonei ma non vincitori, potrebbero essere contattati per coprire eventuali posti liberi rimanenti nelle aree limitrofe. Per vedere le graduatorie, clicca qui.

CONCORSO NAVIGATOR, QUANDO FIRMERANNO IL CONTRATTO? ECCO COSA SUCCEDE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per i vincitori si tratta di un’ottima opportunità lavorativa. Il contratto verrà firmato con Anpal Servizi previo controllo dei requisiti. Coloro che hanno fornito dati difformi rispetto alla realtà, saranno segnalati alle Autorità Giudiziarie. La contrattualizzazione avverrà in accordo con le Regioni e alle disponibilità. Non si conoscono ancora le tempistiche per la firma dei contratti e per l’avvio della formazione. L’esercito dei navigator vincitori nelle graduatorie dovrebbe entrare nei Centri per l’impiego nei prossimi mesi, al fine di seguire i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro. Dunque dovranno essere preparati in maniera specifica proprio sul reddito di cittadinanza e su tutto ciò che ruota intorno a questo sussidio economico. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.