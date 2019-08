Sciopero personale autostrade il 4 e il 5 agosto: quali sono i disagi per chi parte?

Il 4 e il 5 agosto ci sarà lo sciopero del personale autostrade. Questo non potrà che generare dei disagi per chi parte proprio in quelle date. Ma cosa succederà? A cosa è dovuto lo sciopero del personale autostrade? A quanto pare questi lavoratori hanno visto interrompersi le trattative relative al rinnovo del contratto. Ad indire la protesta sono stati i sindacati Fit Cisl, Filt Cgil, Sla Cisal, Uiltrasporti, Ugl Trasporti. E non si poteva scegliere periodo migliore per farsi ascoltare con una protesta del genere. Molti italiani nel corso del weekend si metteranno in viaggio in macchina per raggiungere le mete di vacanza e lo sciopero non sarà di certo di aiuto. Scopriamo quali sono i disagi per chi parte in queste giornate di sciopero del personale autostrade.

SCIOPERO PERSONALE AUTOSTRADE 4 E 5 AGOSTO 2019: ECCO COSA SUCCEDERA’ E QUALI SONO GLI ORARI A RISCHIO DEL SERVIZIO

Lo sciopero del personale delle autostrade e dei trafori prevede 4 ore di astensione dal lavoro. Dunque non ci saranno i casellanti non rientranti nelle categorie di coloro che sono soggetti alla 146. Ma quali sono le ore di sciopero? Per quanto riguarda domenica 4 agosto 2019, l’orario a rischio è dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 22. Inoltre resteranno fermi anche dalle ore 22 alle ore 2 di lunedì 5 agosto 2019.

A rimanere al loro posto saranno invece coloro che lavorano come addetti agli impianti, alle sale operative, al pronto intervento del soccorso stradale. Invece il personale amministrativo e tecnico rimarrà a braccia conserte nelle prime quattro ore di turno della giornata di lunedì 5 agosto.





SCIOPERO PERSONALE AUTOSTRADE: ECCO QUALI SONO I MOTIVI DELLA PROTESTA

I sindacati che hanno indetto lo sciopero hanno fatto sapere che dipende dalla trattativa con le società concessionarie autostradali. Queste sono rappresentate da Federreti e Acap-Fise. Infatti molte questioni sono ancora aperte e ciò che anticipato sulla questione economica non soddisfa le categorie di lavoratori interessate. Lo sciopero ha dunque l’obiettivo di mettere l’accento sulla situazione per fare in modo che la trattativa si rimetta in moto e che comporti delle soluzioni soddisfacenti per questi lavoratori.

Sicuramente lo sciopero del personale delle autostrade e dei trafori non potrà che comportare dei disagi, anche se a quanto pare i servizi minimi saranno comunque garantiti, così come quelli fondamentali (come il pronto intervento). Dunque prepariamoci ad un weekend da bollino rosso in Italia per quanto riguarda il traffico, aggravato anche da questa protesta. Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà.