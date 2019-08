Previsioni meteo, arrivano i temporali e poi torna il caldo torrido: ecco cosa succederà

Secondo le previsioni meteo, in alcune zone d’Italia sono in arrivo dei temporali che però lasceranno spazio al caldo torrido in pochi giorni. Cosa succederà nel corso di questa settimana? L’inizio del mese di agosto non è stato particolarmente afoso, con temperature calde ma gradevoli, però le cose stanno per cambiare. Si potrebbero toccare anche i 35-40 gradi in pianura, al Sud Italia, sulle Isole Maggiori e in alcune zone del Centro Italia. Scopriamo quindi quali sono le previsioni meteo dei prossimi giorni.

PREVISIONI METEO, ECCO DOVE ARRIVANO I TEMPORALI

A partire dalla giornata di oggi, secondo le previsioni meteo, sulle Alpi ci sarà una perturbazione atlantica in transito che porterà a temporali e rovesci, con conseguente calo delle temperature nel Nord Italia. Da mercoledì questa situazione sarà ancora più evidente. Ad essere interessate dai temporali saranno anche alcune zone nelle aree di Cuneo, Torino e Asti, ma anche sulle pianure a Nord del Po. Nell’area meridionale del Piemonte la situazione sarà migliore e le temperature rimarranno intorno ai 30 gradi. I temporali interesseranno le Alpi, il Piemonte settentrionale e la Valle d’Aosta anche lunedì. Nelle zone di Novara, Biella e Verbano i rovesci saranno anche molto intensi, in particolare vicino al Lago Maggiore. Anche Torino sarà interessata da questa situazione mentre nel Piemonte meridionale ci sarà solo qualche rovescio nel pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature, queste di abbasseranno arrivando anche al di sotto dei 25 gradi sul Piemonte settentrionale e a Torino. Nel Basso Piemonte, invece, le temperature si aggireranno intorno ai 27 gradi.





PREVISIONI METEO, ECCO QUANDO TORNA IL GRANDE CALDO TORRIDO

Mentre al Nord si presenta questa situazione con temperature in calo e caldo torrido, l’anticiclone sub tropicale interesserà invece il Sud e le Isole Maggiori. Anche al Centro Italia le temperature saranno elevate. In particolar modo, tra le giornate di mercoledì e giovedì, farà aumentare le temperature soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori. In Sardegna, nelle aree interne, si arriverà a picchi di 40 gradi. In Sicilia si arriverà sui 37-38 gradi, così come in Puglia e anche nel Lazio. Il Centro Nord arriverà a 35-37 gradi nelle aree interne della Toscana e in Val Padana. Anche al Nord le temperature saliranno nel weekend toccando i 34-35 gradi soprattutto nella pianura Padana. E’ possibile però che il caldo torrido abbia vita breve e già dalla prossima settimana potrebbe esserci una nuova ondata di maltempo che farà abbassare nuovamente le temperature, soprattutto al Nord Italia. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulle previsioni meteo, il caldo e i temporali in Italia.