Previsioni meteo settembre 2019: che tempo ci aspetta?

Previsioni meteo settembre 2019, che tempo ci aspetta? E’ questo che si chiedono gli italiani a seguito di una serie di previsioni meteo che si sono rivelate tutt’altro che reali. A chiedere addirittura scusa è IlMeteo.it, che ha spiegano perché le previsioni meteo di inizio settembre siano risultate così sballate. Erano stati previsti forti temporali, e invece in molte zone questi non ci sono stati. A causare le previsioni meteo errate sono le infiltrazioni atlantiche in quota, che possono portare a temporali isolati e improvvisi, con aria fresca che invece va in contrasto con il caldo umido al suolo. Insomma, una situazione meteo ambigua assurda e spesso difficile da prevedere. Cosa succederà però nel corso di questo mese che sancisce la fine dell’estate? Le previsioni meteo di settembre 2019 continueranno a essere poco affidabili? Scopriamo cosa succederà nelle prossime settimane.

PREVISIONI METEO SETTEMBRE 2019: FINISCE L’ESTATE E ARRIVA IL FREDDO?

Come sarà questo mese di settembre per quanto riguarda le temperature? L’estate è davvero finita? Pare che questo mese sarà spesso caratterizzato da fasi di maltempo e le temperature dovrebbero perciò attestarsi al di sotto delle medie stagionali, con ben due gradi in meno rispetto agli standard. Questa tendenza andrà avanti almeno fino alla metà del mese. A determinare questa situazione sono i cicloni nordeuropei che irromperanno sulla nostra Penisola portando a una serie di abbondanti precipitazioni anche di forte intensità.





PREVISIONI METEO SETTEMBRE 2019: INSTABILITA’ E TEMPERATURE IN CALO NELLA SECONDA PARTE DEL MESE

E come sarà invece la seconda metà di settembre? Ci si potrà godere una giornata al mare? A quanto pare la situazione non sarà delle migliori secondo le previsioni meteo di settembre 2019. Infatti, nella seconda parte di questo mese, il tempo potrebbe essere instabile a causa dell’Anticiclone delle Azzorre. Da Nord e da Est arriveranno delle masse di aria instabili che, entrando a contatto con il Mediterraneo, le cui acque sono ancora abbastanza calde, porteranno a perturbazioni. Insomma, a quanto pare l’estate è davvero finita e le temperature caleranno in maniera costante fino alla fine di questo strano mese di settembre.

A questo punto in molti spereranno che le previsioni si rivelino sbagliate anche questa volta. La fine dell’estate e l’inizio dell’autunno hanno colto gli italiani di sorpresa, soprattutto coloro che speravano di godersi ancora qualche giorno di vacanza baciati dal caldo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se le previsioni meteo rispecchieranno la situazione reale.