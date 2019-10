Le Iene smascherano i furbetti della raccolta: ecco perchè Roma è invasa dalla spazzatura

Nella puntata de Le Iene in onda l’8 ottobre 2019, è andato in onda un servizio molto interessante dedicato al servizio di raccolta della spazzatura a Roma. Mentre tutti i giornali parlano di come la capitale sia invasa dai rifiuti, e il motivo sembrerebbe essere legato ai centri di smaltimento, Filippo Roma ha invece incontrato una persona che ha anche un’altra storia da raccontare. La segnalazione, con testimonianze e prove, arriva da un operatore che lavora per una società che dovrebbe occuparsi della raccolta dei rifiuti delle attività commerciali a Roma. Dovrebbe perchè in realtà, a detta di questa persona, gli operatori verrebbe invitati dagli stessi dirigenti a non portare la spazzatura via dai negozi . Come funzionerebbe quella che Le Iene hanno ribattezzato come la truffa dei furbetti della raccolta? Il giochino sarebbe molto semplice: si inizia a lavorare dopo le 22 di sera, quando la maggior parte delle attività hanno ormai chiuso, si arriva davanti al negozio e si spara sul codice a barre che identifica quella attività commerciale, facendo quindi finta di prendere i rifiuti che in realtà restano nella struttura ( che del resto è anche chiusa). Nel caso di cassonetti esterni, si va con lo stesso procedimento, ma anche in questo caso, la spazzatura viene lasciata fuori.

Lo scopo? La società che lavora per Ama dimostra con la lettura dei codici, di aver preso la spazzatura ma non la smaltisce. “Raccoglie” virtualmente di più e per questo guadagna di più ma in realtà non svolge il lavoro fatto.

Dopo questa segnalazione Le Iene hanno seguito alcuni colleghi della persona che ha fatto la soffiata. E si sono resi conto, video alla mano, che la storia andava proprio come l’operatore da loro ascoltato aveva raccontato. A quel punto sono andati a chiedere spiegazioni.

Prima di ascoltare i responsabili della società coinvolta nella raccolta, Filippo Roma parla con i commercianti che sono inviperiti per quello che succede. Pagano fior fiori di tasse per il ritiro della spazzatura ma nessuno la prende. Inoltre sono costretti a smistare i loro rifiuti per gettare tutto nei cassonetti della spazzatura domestica rischiando paradossalmente di essere multati.

Filippo Roma a questo punto incontra il dirigente di Ama, il dirigente della società che sarebbe colpevole di questa truffa e la sindaco Virginia Raggi. Ma nessuno sembra voler ascoltare quello che la Iena ha da dire per provare a risolvere o verificare questa situazione. Nelle prossime puntate de Le Iene dovrebbe andare in onda un nuovo servizio dedicato al caso.