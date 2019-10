Mamma a luci rosse a Macerata, la testimonianza choc del minore coinvolto a Pomeriggio 5 divide il pubblico

Da qualche giorno Barbara d’Urso si occupa di una vicenda molto discussa. La storia ci porta a Macerata, dove una mamma avrebbe fatto sesso con un minore, amico delle sue figlie. Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 14 ottobre 2019 parla direttamente questo ragazzo che ha deciso di raccontare la sua testimonianza dopo le dichiarazioni fatte da sua madre in televisione. Il servizio e l’intervista sono andati in onda intorno alle 17,30 di questo pomeriggio e il pubblico si è diviso sui social per via del tema delicato trattato. Infatti il ragazzo, che la conduttrice ha chiamato con un nome di finzione, Nico, ha rivelato dettagli molto espliciti non idonei probabilmente a una fascia protetta.

A POMERIGGIO CINQUE LA STORIA DEL RAGAZZO CHE HA FATTO SESSO CON LA MADRE DI UNA SUA AMICA

Il ragazzo infatti ha provato a spiegare che cosa succedeva in quella casa. La mamma di questa amica invitava a cena anche dieci o quindici ragazzi. Si svolgeva poi la cena insieme alle sue figlie e anche a suo marito. Dopo la cena il marito usciva o andava a dormire. Anche le figlie uscivano ( considerando che erano minori viene davvero difficile comprendere dove andassero). La donna, secondo il racconto del ragazzo, restava da sola in casa con questi 10 o 15 ragazzi. Iniziava a toccarli, faceva sesso con loro, anche con tre di loro insieme. Nella casa si guardavano film per adulti, si poteva fumare, si poteva bere super alcolici. Ognuno poteva fare quello che voleva nella casa. Il ragazzo inoltre racconta che la donna era sempre disponibile: li accompagnava in macchina a casa ma non solo, li accompagnava dove volevano nell’arco della giornata.

La storia ha lasciato di stucco la conduttrice che ha deciso di dare spazio anche per una seconda parte di questa intervista. La conduttrice ha provato a chiedere se le figlie sapessero: “Io credo che non sapevano nulla anche se visto che le comitive erano quelle, venivano sempre prese in giro. La mia amica sicuramente ha sofferto moltissimo non è stato facile.”

Su Twitter e anche su Facebook sono arrivati centinaia di commenti contro la scelta di mandare in onda al pomeriggio una testimonianza così forte.

Sono anche molte le persone che non credono a questa vicenda ma invece la storia è reale tanto che si è arrivati in tribunale. Ieri, a Macerata, si è tenuta l’udienza preliminare per la donna, accusata di violenza sessuale su un minorenne e spaccio di hashish a un minorenne. In aula, l’avvocato Annarosa Belsanti ha chiesto di patteggiare la pena con il pm Rosanna Buccini a due anni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, alla luce anche di un parziale vizio di mente dell’imputata, certificato da consulenza di parte.

Al momento l’unico a denunciare pare esser stato il ragazzo che è stato oggi ospite di Pomeriggio Cinque ma visto che esisterebbero anche messaggi e prove concrete, chi indaga potrebbe anche scoprire i nomi degli altri minori coinvolti in questa vicenda scabrosa.

