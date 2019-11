La storia del piccolo Giovannino che ha l’Ittiosi Arlecchino: genitori lo abbandonano in ospedale e nessuno vuole adottarlo

Non ha scelto di certo lui di nascere con questa malattia. Il piccolo Giovannino lotta in ospedale, a Torino, dove è stato abbandonato. I suoi genitori si sono resi probabilmente conto sin da subito che il bambino era malata. La malattia del piccolo Giovannino del resto è riconoscibilissima. Il bambino soffre di l’Ittiosi Arlecchino , una malattia così rara che colpisce un bambino su un milione. Si tratta della malattia della pelle, che si presenta sul viso del piccolo colpito, con delle grosse placche quadrangolari che ricordano appunto il vestito di Arlecchino. Il piccolo è stato abbandonato in ospedale dove tutti i medici e il personale si sono presi cura di lui. Gli hanno voluto così tanto bene che il piccolo è sopravvissuto inaspettatamente. Chi è affetto da questa malattia infatti, non sopravvive più di una settimana. E invece il piccolo Giovannino lotta e combatte.

LA STORIA DEL PICCOLO GIOVANNINO IL BAMBINO ABBANDONATO CHE HA L’ITTIOSI ARLECCHINO

Adesso però c’è un problema. Il tempo sta passando e il bambino dovrebbe lasciare l’ospedale anche se necessiterà sempre di cure. Non può infatti essere accudito oltre il sesto mese. Ma non c’è nessuna famiglia pronta a dare una mano al piccolo. E’ anche comprensibile per due motivi: legarsi e affezionarsi a un bambino che ha così tanto bisogno di affetto sapendo che potrebbe morire da un momento all’altro non è semplice. Inoltre chi deciderà di adottare il piccolo Giovannino si farà carico di un bambino che ha perenne bisogno di assistenza. Non è semplice ma è giusto lanciare un appello per far si che la storia del bambino sia conosciuta in tutto il mondo!

Il piccolo potrà restare in ospedale solo fino al sesto mese. Poi ci sarà bisogno di trovare un’altra sistemazione. Restano due mesi per trovare una famiglia pronta ad amare Giovannino.