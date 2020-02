La famiglia di Marco Vannini a Chi l’ha visto per ringraziare gli italiani: “Marco è figlio di tutti”

Hanno deciso di tornare in televisione ma non vogliono commentare quanto successo nei giorni scorsi quando la Cassazione ha annullato il processo di secondo grado che vedeva la famiglia Ciontoli imputata con le accuse ad Antonio Ciontoli per l’omicidio del giovane Marco. Tutto da rifare: inizierà tra qualche mese un nuovo viaggio, una nuova battaglia. Ma di questo, almeno per ora, i genitori di Marco Vannini non vogliono parlare. Decidono di partecipare a Chi l’ha visto per ringraziare in primis la trasmissione che nel luglio del 2015, prima di tutti parlò di quella che sembrava una storia molto, molto strana. Quello che successe dopo è cronaca.

I genitori di Marco ringraziano tutti gli italiani che in questi anni sono stati accanto alla famiglia in tutti i modi. Con gli appelli, con le lettere che mamma Marina e papà Valerio hanno ricevuto a casa. Un abbraccio da tutta Italia per il quale i genitori del giovane ucciso a Ladispoli, non possono che ringraziare.

I GENITORI DI MARCO VANNINI A CHI L’HA VISTO PER RINGRAZIARE GLI ITALIANI

Mamma Marina commossa saluta tutti con queste parole: “Grazie a tutte le persone che ci hanno circondato e che ci sono state vicine. Uscita dal Tribunale – ha proseguito negli studi del programma di Rai Tre – ho percepito il calore e l’affetto dalle persone che ci sono state accanto in questa battaglia. Ho detto che adesso potevo portare i fiori a Marco e il giorno dopo ho ricevuto tantissimi mazzi di fiori, provenienti da tutta Italia, e persino dalla Svizzera. Ho portato a Marco il mazzo di fiori della giustizia. L’emozione è stata tantissima – ha aggiunto – Marco è figlio nostro ma è stato adottato da tutta Italia” .

Parole di ringraziamento anche da papà Valerio che sottolinea come tutta la famiglia si sia unita dopo la tragica morte di Marco. “Ci facciamo forza a vicenda” ha detto il papà del ragazzo.