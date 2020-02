Caso Marco Vannini ultime notizie: “Fu omicidio volontario” processo da rifare per i Ciontoli

Arrivano le ultime notizie da Roma, dove si attendeva la decisione per il processo che ha visto imputato Antonio Ciontoli per l’omicidio di Marco Vannini. Tutto da rifare: è questa la clamorosa notizia che rende felice la famiglia del ragazzo morto 5 anni fa ucciso da un colpo di arma da fuoco. Il secondo grado aveva in qualche modo “ridimensionato” la posizione di Antonio Ciontoli che aveva visto diminuire la sua pena, da 14 anni a 5. Oggi invece i giudici hanno cambiato posizione. Ci sarà infatti un appello bis per l’omicidio di Marco Vannini. Nel maggio del 2015, Marco veniva ucciso, probabilmente per un colpo partito in modo accidentale, da Antonio Ciontoli, padre della sua fidanzata, nella casa di Ladispoli dove stava trascorrendo insieme a loro la serata. Da quel giorno i genitori di Marco chiedono giustizia e verità per il loro ragazzo. Marco aveva solo 20 anni.

A parte le responsabilità del Ciontoli, legate a questo colpo partito dalla sua pistola, i genitori di Marco hanno sempre puntato il dito contro i Ciontoli per quello che è successo dopo lo sparo. Le chiamate ai soccorsi, le richieste ritardate, le bugie. E hanno dimostrato, grazie a diverse perizie mediche fatte, che Marco, se fosse stato portato prima in ospedale e visitato subito per quello che era successo, si sarebbe potuto salvare. Ricordiamo infatti che, quando l’ambulanza arriva presso la casa dei Ciontoli, il personale sanitario sa che c’è stata una ferita per un pettine, si parla di uno spavento, nulla di più. E invece Marco era ferito si ma era stato colpito da un proiettile.

Che il processo va rifatto lo ha deciso la Cassazione, disponendo un nuovo processo d’appello per tutta la famiglia di Antonio Ciontoli, principale imputato del delitto. I genitori della vittima sono usciti dall’aula esultando.

OMICIDIO MARCO VANNINI ULTIME NOTIZIE: IL PROCESSO E’ DA RIFARE

“Fu omicidio volontario, serve un nuovo processo”, aveva detto il Pg della Cassazione, chiedendo di annullare la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma che ha ridotto da 14 a 5 anni di reclusione la condanna per Antonio Ciontoli.

La Corte ha dunque annullato con rinvio tutte le condanne dei giudici di appello che avevano inflitto anche tre anni, come in primo grado, per la moglie di Ciontoli, Maria Pizzillo, il figlio Federico e la figlia Martina.