Parla Teresa la donna di Ischia diventata famosa con il suo video contro i turisti del Nord: a Live si scusa a metà

E’ diventato virale in pochissime ore, rimbalzando da Twitter a Facebook in pochi minuti, e finendo poi su tutti i portali di informazione on line, il video di Teresa, una donna di Ischia che dopo le prime notizie circa il coronavirus al Nord, era andata al porto per chiedere da dove venissero i turisti, con toni alquanto discutibili. La donna, intervenuta nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda ieri 1 marzo 2020, dopo esser stata accusata di essere razzista nei confronti di chi dal Nord va a Ischia per le sue bellezze, per turismo e quindi per arricchire quella terra, ha scelto di confrontarsi con Barbara d’Urso. “Sono venuta qui perchè tu sei una madre e mi capirai, di te mi fido” ha detto Teresa provando a spiegare che le sue ragioni sono mosse dal cuore di una madre preoccupata per un possibile contagio sull’isola.

Teresa spiega che non voleva offendere nessuno, voleva solo essere rassicurata sulla provenienza dei turisti, non reputando corretto che gente del nord Italia, proveniente magari dalle zone di maggior contagio arrivasse a Ischia. Il motivo a suo dire, sarebbe molto semplice: se ci fossero dei casi di contagio sull’Isola tutto si complicherebbe. Niente traghetti, niente provviste, niente medicine e neppure un ospedale di buon livello nel quale farsi curare. E’ questo il motivo per il quale il suo sfogo contro i turisti è stato così forte.

LA DONNA DI ISCHIA IN DIRETTA A LIVE SPIEGA LE SUE RAGIONI

Teresa ammette che forse i toni usati sono stati forti ma che il messaggio resta lo stesso.

Barbara d’Urso quindi ribatte: ” Comprendo che potrebbe essere complicato, ma hai portato alla luce quello che stiamo combattendo da anni. Se facciamo una cosa del genere, è terribile ” sottolineando che il sud non può rischiare di perdere i turisti che dal Nord partono per visitare queste bellezze. La conduttrice quindi ha continuato: ” Quelli che c’entravano? Mica avevano il Coronavirus. Erano dei turisti, peraltro Ischia, come tutto il meraviglioso Sud, vive di turismo. Se trattiamo male i turisti, quelli poi non vengono. Si innesca una cosa orrenda.”

Teresa ha poi concluso: “Non sono razzista, mi dispiace che si sta usando il mio video per una guerra tra Nord e Sud. Se fossi stata razzista, sarei andata ogni giorno a protestare. Io sono andata lì per l’assenza di controlli e le contraddizioni sulle decisioni del governo .”