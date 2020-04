Coronavirus bollettino 4 aprile 2020: 681 nuovi decessi, 88.274 attualmente positivi

Consueto appuntamento anche oggi 4 aprile 2020 con il bollettino della protezione civile da Roma che ci informa su quelli che sono i numeri dell‘emergenza coronavirus. Da giorni ormai i giornalisti provano a chiedere date, provano a chiedere che cosa succederà nella famosa fase 2, la fase del “ritorno alla normalità” anche se in modo parziale. Coma saprete, la data stabilita per la fine del lockdown è quella del 13 aprile 2020. Ma quello che succederà dopo, non è ancora dato saperlo. I numeri sono in calo, i contagi sembrano diminuire ma il motivo è solo uno: il fatto che si stia in casa; è abbastanza evidente, anche senza chiedere il parere di esperti, che se si tornasse alla vita di sempre, il virus tornerebbe a fare il doppio delle vittime, il quintuplo dei contagiati. Serve quindi resistere, ancora, per settimane.

I numeri di oggi 4 aprile 2020: 681 nuove vittime, il totale dei pazienti morti è dunque di 15.362. Nel frattempo, il numero dei positivi totali sale a 88.274 pazienti, con 2.886 nuovi casi confermati.

Nelle ultime 24 ore sono guariti 1.238 pazienti, per un totale di 20.996. A questo punto, complessivamente sono 124.632 le persone colpite dal Covid-19 in Italia da inizio epidemia. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 29.010, di cui 3.994 in terapia intensiva. 55.270 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia. Nel bollettino di ieri, 3 aprile, risultavano 85.388 positivi al virus, per un totale di 119.827 persone colpite in tutta Italia.

“Per la prima volta i numeri dei pazienti in terapia intensiva diminuisce, sono 74 in meno, un numero che permette ai nostri ospedali di respirare” ha detto Borrelli.

Locattelli invece ci ricorda: “Si pensa che il pericolo si sia scampato, non abbiamo scampato proprio nulla” ha detto in conferenza stampa.

CORONAVIRUS BOLLETTINO REGIONE LOMBARDIA 4 APRILE 2020: I DATI

“I dati sono in linea con quelli di ieri, 1598 positivi in più rispetto a ieri, sono stati fatti ieri 6826 tamponi” ha detto Gallera. L’andamento sembra essere ancora costante. “Non siamo in una fase in cui c’è una riduzione continua e significativa, abbiamo avuto una riduzione ma dobbiamo dare ancora l’ultima spallata” ha detto Gallera. Ieri son morte purtroppo, 345 persone. Dall’inizio dell’epidemia sono morte in Lombardia 8656 persone.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: BOLLETTINO 4 APRILE 2020 REGIONE PER REGIONE

Ecco i numeri regione per regione, la Lombardia resta la regione più colpita mentre il Piemonte supera di molto oggi il Veneto e si porta al terzo posto.