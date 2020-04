Obbligo mascherine dal 4 maggio 2020: tutto quello che dobbiamo sapere

L’Italia si prepara alla fase 2 ed è per questo che le domande sono davvero tante. Una su tutte riguarda sicuramente le mascherine: dovremo indossare obbligatoriamente le mascherine? Quando dovremo indossarle? A rispondere a tutti i dubbi degli italiani che da lunedì prossimo torneranno lentamente anche a uscire di casa per lavorare o per le visite ai congiunti, risponde il Governo con le famose FAQ pubblicate sul sito del ministero della Salute.

Vediamo quindi a proposito delle mascherine tutto quello che c’è da sapere.

OBBLIGO MASCHERINE DAL 4 MAGGIO 2020: QUELLO CHE DOBBIAMO SAPERE

A partire dal 4 maggio 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.

Inoltre, alcune Regioni (come ad esempio Toscana, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano) hanno disposto mediante specifiche Ordinanze regionali l’obbligo di coprire naso e bocca ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione.

In comunità possono essere utilizzate, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Non è utile indossare più mascherine chirurgiche sovrapposte. L’uso razionale delle mascherine chirurgiche è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.

Il Premier Conte inoltre durante la conferenza stampa con cui ha presentato le nuove misure per la fase 2 ha consigliato di utilizzare le mascherine anche in casa di parenti e congiunti.

E’ chiaro invece che se siamo da soli in un parco all’aria aperta possiamo fare anche a meno di indossare una mascherina. Inoltre gli esperti invitano tutti coloro che indossano la mascherina a rispettare in ogni caso, soprattutto se si tratta delle semplici mascherine in uso alla popolazione, a rispettare le distanze di sicurezza che restano il mezzo più sicuro per prevenire il contagio.

