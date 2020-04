Comprare le mascherine a basso prezzo è possibile: come farlo on line su Amazon

Ormai da settimane si parla delle famose mascherine, di quanto siano introvabili e dei costi esorbitanti che hanno in Italia. Dal 4 maggio 2020 per il nostro paese inizierà la fase 2 e potremo uscire di casa di più rispetto a quello che facciamo ora. Questo significa che dovremo avere molte mascherine a nostra disposizione. Le mascherine infatti saranno obbligatorie: dal supermercato al tabaccaio passando per il parco e il posto di lavoro. Ovviamente obbligo di mascherina sui mezzi pubblici.

Ma è possibile comprare la mascherine a un prezzo accessibile a un prezzo basso che ci consenta di acquistarne anche un numero elevato per tutta la famiglia? Il premier ieri, in accordo con il commissario Arcuri ha spiegato che dalla prossima settimana il prezzo imposto delle mascherine dovrebbe essere di 50 centesimi; inoltre le spese fatte potranno essere detratte nella dichiarazione dei redditi. Al momento il costo di una singola mascherina venduta in farmacia o al negozio può variare dall’euro alle tre euro. Specifichiamo subito che stiamo parlando di mascherine chirurgiche, quelle mono uso che posso essere utilizzate per poco tempo e che ci proteggono solo se anche le altre persone le stanno utilizzando.

COMPRARE MASCHERINE A BASSO PREZZO: ON LINE E’ POSSIBILE

Comprare mascherine resta quindi una sorta di lusso per molti ma solo se si resta inchiodati al classico canale di vendita. Comprare delle mascherine a basso prezzo on line infatti può salvarci dal tracollo finanziario. Ad esempio su Amazon si trovano confezioni da 50 mascherine a 16 euro. Confezioni da 100 mascherine a 30 euro. Questi significa che hanno un costo di circa 30 centesimi, inferiore a quello che spenderemmo in Italia nei negozi.

Acquistare on line le mascherine è sicuro ma ci potrebbero essere delle lunghe liste di attesa. Per cui ordinare oggi non significa ricevere nell’immediato le mascherine che potrebbero arrivare tra una ventina di giorni ( potrete comunque leggere le date di consegna prima di effettuare l’ordine). Considerato il fatto che le mascherine ci serviranno anche nei prossimi mesi, potrebbe essere comunque utile comprarne alcune on line in modo da iniziare così a risparmiare.

COMPRARE ON LINE MASCHERINE SU AMAZON: CONFEZIONE DA 50

COMPRARE ON LINE MASCHERINE: CONFEZIONE DA 100 SU AMAZON

