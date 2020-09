Sposo positivo al covid 19: dopo il matrimonio a Latina 100 persone in quarantena

Ci sono state coppie che hanno deciso di celebrare il loro matrimonio nonostante tutte le difficoltà causate dal covid 19, decidendo di non rimandare, ma rinunciando magari a qualche invitato. Altre coppie invece, che hanno preferito pensare al futuro, senza mascherine e distanziamento sociale. Chi non ha rinunciato alle nozze è una coppia di Latina. Ma di certo sposi e invitati, ricorderanno per sempre il giorno del si, e forse non solo perchè era tutto perfetto! Dopo il matrimonio infatti, lo sposo è risultato positivo al covid 19. Questo ha fatto si che la Asl ricostruisse tutti i movimenti del giovane, nelle ultime due settimane e ovviamente che gli invitati, fossero messi in quarantena. Oltre 100 le persone che in attesa di fare il tampone, dovranno restare a casa in isolamento.

MATRIMONIO E CORONAVIRUS: SPOSO POSITIVO, OLTRE 100 INVITATI IN QUARANTENA

Secondo quanto ha ricostruito la Asl, il giovane sposo, prima di presentarsi a Latina per il matrimonio, ha festeggiato anche il suo addio al nubilato. Insieme agli amici, sarebbe stato in Sardegna. Non è chiaro comprendere bene le dinamiche anche perchè immaginiamo che una volta rientrato dalla Sardegna, come tutti, abbia fatto il tampone, e considerato che è andato a sposarsi, era risultato negativo, una ricostruzione logica dei fatti.

Ma si sa che molte persone sono state invitate a fare dei semplici test veloci che non sempre evidenziano il virus. Spetterà alla Asl capire cosa è successo e ricostruire ogni passaggio. Dopo il matrimonio intanto, altre due persone sono risultate positive. Una delle persone contagiate, faceva parte della lista degli invitati al matrimonio.

Se durante i festeggiamenti per le nozze sono stati rispettati il più possibile tutti i comportamenti di distanziamento sociale, si potrebbe sperare che il focolaio non esista. Altrimenti i contagi potrebbero moltiplicarsi, questo lo si capirà nel giro di una settimana.

Per gli sposi la vita matrimoniale è iniziata nel peggiore dei modi. Anche la sposa rischia di essere positiva perchè lei di certo, non avrà tenuto il distanziamento dal suo neo marito.