La mamma di Viviana Parisi a Storie Italiane: nel bosco ha visto qualcosa che non doveva vedere

Non vuole credere che Viviana, la sua Viviana, abbia potuto fare del male al piccolo Gioele e non sa ancora cosa è successo in quel maledetto bosco di Caronia. La mamma di Viviana Parisi a Storie Italiane racconta quello che pensa a distanza di un mese dalla scomparsa e dalla morte della donna. La mamma di Viviana si chiede ancora come mai nessuno l’abbia aiutata e vuole ricordare la sua adorata figlia perchè troppe cose inesatte, a suo dire, sono state dette. Viviana faceva tutto per la sua famiglia, faceva di tutto per Daniele e per suo figlio. Mamma Melania continua a credere che in quel bosco sia successo altro.

E vuole ribadire un concetto molto chiaro: su sua figlia in questo mese sono state dette troppe cose non vere, inesattezze che fanno male a chi davvero conosceva la donna.

PARLA LA MAMMA DI VIVIANA PARISI A STORIE ITALIANE

“Nessuno ha aiutato mia figlia, nessuno le ha dato una mano, nessuno è sceso. Hanno fatto i vigili per il traffico invece di andare in soccorso a questa donna. E poi le menzogne, io non voglio calunniare nessuno, però mia figlia la potevano rincorrere...” ha detto la mamma di Viviana Parisi nell’intervista concessa a Storie Italiane.

“Mia figlia era spaventata, e adesso la domanda è: che cosa c’era in quel viottolo? Gioele e Viviana amavano glia animali…La mamma con chi si è incontrata, chi c’era in quella boscaglia? Io penso che sia successo proprio quello, ha visto qualcosa che non doveva vedere. In quel momento nella sua testa non c’era razionalità. Un incidente la cosa che ti preoccupa è il bambino. Sarei scesa anche io lì, era pieno giorno. Non ha chiesto a questi operai e adesso io sono sicura che le indagini si svolgeranno adesso un po’ meglio rispetto a come sono state svolte fino adesso. Fino adesso solo tanta rabbia e amarezza, non hanno fatto nulla…” ha detto la mamma di Viviana Parisi nella sua intervista per Storie Italiane.

Un dolore troppo grande quello della famiglia di Viviana che ancora oggi non ha le risposte per capire quello che è successo il 3 agosto.

La mamma di Viviana Parisi a Storie Italiane: nel bosco ha visto qualcosa che non doveva vedere ultima modifica: da