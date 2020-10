Il padre di Viviana Parisi a Storie Italiane: “Mia figlia è stata uccisa”

“Secondo me mia figlia è stata uccisa e poi portata dove è stata ritrovata” sono queste le parole del padre di Viviana Parisi che oggi, in diretta a Storie Italiane, ha lanciato nuove pesanti accuse contro chi ha fatto le indagini. L’uomo non ha dubbi: se sua figlia fosse stata cercata subito dopo l’incidente stradale, lei e il bambino sarebbero ancora vivi. Non ha mai voluto prendere in considerazione l’ipotesi che Viviana abbia fatto del male al bambino e oggi è convinto più che mai che invece, a uccidere lei e il piccolo, sia stata una terza persona. Ne parla senza troppi giri di parole nel programma di Rai 1, con Eleonora Daniele costretta anche a prendere le distanze da alcune forte affermazioni fatte dal signor Parisi. Il padre di Viviana infatti aveva sottolineato che al sud si lavora in cerca del posto fisso ma che poi si fa ben poco quando c’è da fare ricerche e aiutare la famiglia di una persona scomparsa. Sono passati due mesi da quando Gioele e Viviana sono spariti nel nulla dopo l’incidente nei pressi del bosco di Caronia. E ancora si indaga per capire cosa sia successo in quel posto.

DA STORIE ITALIANE IL DOLORE DEL PADRE DI VIVIANA PARISI: E’ STATA UCCISA

Il padre di Viviana punta ancora una volta il dito contro chi ha fatto delle indagini superficiali, indagini che parlavano di una donna che si era suicidata e che forse aveva persino ucciso il suo bambino.

Non è la prima volta che i familiari di Viviana sottolineano che nel giorno della scomparsa, qualcosa è andato storto: ” quel giorno sono stati chiamati perché mia figlia si era dispersa nel bosco e sono stati bloccati dalla polizia a Sant’Agata di Militello fino a notte fonda mentre, invece, sarebbero potuti arrivare sul posto e avrebbero potuto trovare mia figlia e mio nipote vivi”.

E a quanto pare a essere convinti che quel giorno sia successo altro, adesso sono anche gli inquirenti. Nel programma di Rai 1 viene rivelato infatti, che le indagini adesso vanno in un’altra direzione. Al momento contro ignoti, ma l’ipotesi è quella di un sequestro di persona, finito poi in un omicidio o forse anche in un duplice omicidio.

DANIELE MONDELLO A STORIE ITALIANE: VIVIANA E’ STATA UCCISA