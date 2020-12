Antonio Logli scrive a Barbara d’Urso: “Roberta torna a casa”

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 1 dicembre 2020 c’è stato spazio per un caso di cronaca tra i più seguiti dall’opinione pubblica italiana. Parliamo della scomparsa di Roberta Ragusa. Sono passati 8 anni dal giorno in cui Roberta fu vista per l’ultima volta. Per i giudici e per la giustizia italiana non ci sono dubbi: è stato suo marito Antonio Logli a ucciderla e a occultare il cadavere. Logli, oggi in carcere dopo tre gradi di giudizio, per scontare la pena, continua a dichiararsi innocente e lo fa anche nella lettera che ha deciso di scrivere a Barbara d’Urso. Lancia un nuovo appello, ribadendo di non essere un assassino: chiede a sua moglie di tornare a casa, convinto che sia viva, che stia bene e che se ne sia andata di sua volontà.

Antonio Logli continua a dire di essere innocente e di non aver fatto nulla di male a sua moglie. Vorrebbe uscire dal carcere, dove sta scontando la pena per un delitto che non ha commesso. E scrive ancora una volta a Barbara per chiedere l’aiuto del pubblico di Canale 5 con la speranza che qualcuno lo possa aiutare ma anche con un’altra speranza. Ha infatti un appello da fare, a sua moglie: le chiede di tornare a casa.

LA LETTERA DI ANTONIO LOGLI A ROBERTA RAGUSA DA POMERIGGIO 5

Le ultime notizie arrivano quindi proprio da Pomeriggio 5 con questa lettera di Logli: