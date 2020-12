Conferenza stampa del Premier Conte oggi in diretta: le nuove misure per il Natale

Sono settimane che non si parla d’altro, tra anticipazioni, indiscrezioni e rumors. Questa notte sarebbe arrivato l’accordo e forse anche la firma ( alcune fonti dicono che il Premier non ha ancora firmato il nuovo DPCM). Una cosa però è certa: entrerà in vigore da domani per cui è solo una questione di ore. E proprio in questa ottica, Giuseppe Conte avrebbe deciso di analizzare insieme agli italiani quelle che saranno le misure anti contagio in vista del Natale scritte proprio nel nuovo decreto legge che entrerà in vigore da domani. Questa sera, intorno alle 20,20 dovrebbe tenersi una conferenza stampa durante la quale il Premier prima spiegherà quelle che sono state le decisioni del Governo e dopo, risponderà anche alle domande dei giornalisti. Conferenza che andrà in onda sui canali televisivi che decideranno di seguire il discorso di Conte in diretta. In alternativa sarà possibile seguire la diretta della conferenza del Conte con le sue parole in merito al DPCM Natale, sui social. In diretta sulla pagina Fb ufficiale del premier si potrà ascoltare quello che il nuovo decreto contiene con le ultime misure.

Ma che cosa sappiamo fino a ora? Proviamo a riassumere quelle che dovrebbero essere le misure in vigore da domani.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI COSA SI POTRA’ FARE E COSA NO?

Il premier questa sera dovrebbe indicare nello specifico quelle che sono le possibilità di movimento, le famose deroghe. Ma in linea generale dal 21 dicembre 2020 non si potrà lasciare la regione in cui si vive. Spostamenti tra regioni a Natale: misure severe, cosa si può fare e cosa no

LA NUOVA MAPPA DELL’ITALIA

Come saprete il venerdì ci sono le ultime notizie sul monitoraggio delle singole regioni per cui da domani la mappa della nostra Italia a colori cambierà di nuovo e questo potrebbe incidere anche sugli spostamenti da fare nelle prossime settimane.

IL COPRIFUOCO E LA MESSA DI NATALE

Altro tema caldo: l’orario in cui si deve rientrare in casa nelle feste di Natale e il famoso coprifuoco che non cambierà a quanto pare e resterà alle 22. Questa sera il Premier darà maggiori dettagli anche in questo senso.

Al momento dal profilo ufficiale del Premier non sono state date comunicazioni in merito a un suo intervento la l’indiscrezione è stata riportata su tutte le testate on line italiane.