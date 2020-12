Papa Francesco cambia gli orari per le celebrazioni di Natale: il calendario

Sarà un Natale diverso, sarà un Natale di preghiera e raccoglimento. Sarà un Natale che ci permetterà di certo di apprezzare le piccole cose, gli affetti che abbiamo vicino. Un Natale durante il quale dobbiamo preparare il nostro cuore all’arrivo di Gesù Bambino. Poco importa se la messa non sarà a mezzanotte, alle 22, o in tarda serata. Prepariamo il nostro cuore per la nascita del Messia: è questo ciò che conta. E anche Papa Francesco si adegua ai cambiamenti, al coprifuoco imposto dal Governo per prevenire i contagi da covid 19. Cambiano quindi gli orari per le celebrazioni di Natale. Ricordiamo tra l’altro che Papa Francesco non ha mai celebrato la messa della vigilia di Natale a mezzanotte, per cui anche la necessità di avere la messa in notturna, deriva solo dalla tradizione.

Durante queste feste di Natale, anche la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni eucaristiche sarà limitato, nel pieno rispetto delle regole anti covid.

LE CELEBRAZIONI NATALIZIE E GLI ORARI DELLE MESSE DI PAPA FRANCESCO

Il Vaticano proprio ieri ha fatto sapere quelli che sono i cambiamenti previsti per le celebrazioni natalizie di Papa Francesco:

La pandemia determina tempi e modi e l’agenda del Papa non fa eccezione. Così la Messa per la notte della Natività in Vaticano viene anticipata alle 19.30. L’orario figura tra quelli delle celebrazioni che il Papa presiederà durante le feste, fino al 6 gennaio.

-La Santa Messa del 24 dicembre 2020 sarà quindi celebrata alle 19,30 nella Basilica di San Pietro.

-Il giorno di Natale la Benedizione Urbi et Orbi sarà alle ore 12

-Il 31 dicembre Francesco celebrerà i Primi Vespri e il Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso alle ore 17 nella Basilica vaticana.

–Venerdì 1 gennaio, Solennità di Maria SS:ma Madre di Dio e 54.ma Giornata mondiale della Pace, il Papa presiederà la Messa in San Pietro alle ore 10

-Nella Solennità dell’Epifania la Messa sarà alle ore 10, sempre nella Basilica di San Pietro.

Molte delle celebrazioni saranno seguite da Rai 1 che trasmetterà in diretta le Sante Messe.