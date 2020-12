Nuove zone in Italia dal 13 dicembre 2020: quasi tutte le regioni sono gialle

Lo aveva detto il Premier Conte: ci si aspettava una Italia molto gialla in vista del Natale. E così sarà. La mappa della nostra Italia che cambia colore ogni fine settimana, sembra essere quella di un paese che prova a superare la seconda ondata del covid 19. E pian piano le regioni da rosse sono passate nella fascia arancione per poi passare in zona gialla. Dal 13 dicembre si cambia ancora e sono diverse le regioni che passeranno in zona gialla. Il che significa minori restrizioni, possibilità di lasciare il proprio comune ma sempre nel rispetto delle norme. Siamo ancora nel vivo di questa maledetta seconda ondata, non dimentichiamo che ieri sono morte altre 800 persone; i numeri non sembrano più spaventarci come succedeva prima ma sono 800 le famiglie che a Natale avranno un parente in meno da salutare, non lo scordiamo.

ABRUZZO PASSA IN ZONA ARANCIONE: COSA CAMBIA DAL 13 DICEMBRE 2020

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firma una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area arancione per la regione Abruzzo. L’ordinanza sarà in vigore dal 13 Dicembre.

Bione notizie quindi per la Basilicata ma soprattutto per la Calabria, la Lombardia e il Piemonte che da quando è iniziata questa divisione in aree, si trovavano in zona rossa. Dal 13 dicembre cambia tutto anche per le regioni che hanno subito le maggiori restrizioni. Per la Basilicata invece, dopo un mese in zona arancione, arriva il passaggio in zona gialla.

La regione Abruzzo passa da zona rossa a zona arancione. In giornata il Tar dell’Aquila aveva intanto accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal Governo dell’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo Marsilio. L’Abruzzo con l’ordinanza era di fatto già passato da un regime di zona rossa ad arancione.

Ricordiamo quello che si può fare in zona arancione

Ricordiamo quello che si può fare in zona gialla