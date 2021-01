Lotteria Italia 2020: sono 25 biglietti che vincono 50mila

Dove sono stati venduti i biglietti che vincono i primi più bassi, quelli di seconda categoria? Dopo il primo premio della Lotteria Italia 2020 che è stato venduto a Pesaro, scopriamo anche dove sono stati venduti i 25 biglietti della Lotteria Italia di seconda categoria. Non cambieranno la vita 50 mila euro come un biglietto da 5 milioni di euro, ma di certo in questo periodo storico, quella cifra fa davvero comodo a molti. Anche nel 2020, nonostante siano diminuite di oltre il 30% le vendite dei biglietti della Lotteria Italia rispetto allo scorso anno, svetta tra le grandi città, Roma. Quasi del tutto assente la Lombardia, non c’è neanche un biglietto di quelli della seconda categoria estratto in questa regione.

A dimostrazione del fatto che per mesi, gli italiani, hanno smesso di pensare alla fortuna e si sono molto concentrati sulla salute. L’anno che ci siamo lasciati alle spalle da pochissimi giorni, non potremo mai dimenticarlo. Ma speriamo che questi biglietti della lotteria Italia possano anche in qualche modo aiutare chi ne ha davvero bisogno.

Vediamo quindi tutti i 25 biglietti che hanno il valore di 50mila euro.

I 25 biglietti che vincono 50mila euro ciascuno

L 361795 venduto a Cammarata (Agrigento)

F 031174 venduto a Roma

C 145481 venduto a Teramo

L 488089 venduto a Roma

D 199428 venduto a San Lazzaro di Savena (Bologna)

F 342799 venduto a Roma

M 228397 venduto a Roma

F 399795 venduto a Genova

L 297508 venduto a OMEGNA (VB)

F 496538 venduto a Messina

B 275673 venduto a PORTICI (Napoli)

G 239632 venduto a Catania

L 433512 venduto a Bologna

A 108977 venduto a San Vendemiano (Treviso)

F 145395 venduto a Ales (Oristano)

C 378784 venduto a Casoria (Napoli)

L 421708 venduto a Roma

E 204241 venduto a Pavia

D 181685 venduto a Bassano del Grappa (Vicenza)

L 252078 venduto a Torino

L 353476 venduto a Reggio Emilia

L 295715 venduto a Bisaccia (Avellino)

M 119165 venduto a Morro D’Oro (Teramo)

A 439501 venduto a Cuneo

D 185616 venduto a Torino.