C’è l’ok al nuovo decreto che aggiungerà nuove regole sull’obbligo di green pass per chi lavora nella scuola e nelle Rsa. I cambiamenti erano nell’aria e già nei giorni scorsi si era parlato di estensione dell’obbligo del certificato verde per alcune specifiche categorie. Adesso la notizia è ufficiale: il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok al nuovo decreto. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere in merito a un argomento che continua ad essere molto discusso.

Il green pass, infatti, fin dalla sua iniziale istituzione, si è attirato numerose critiche da parte di chi lo giudica inopportuno e non funzionale. Ma il Governo, nonostante i pareri discordanti, è andato dritto per la sua strada confermando l’obbligo del certificato verde in alcuni casi. Inizialmente solo per gli operatori sanitari e per il personale scolastico, quindi anche per altre categorie di lavoratori.

Obbligo green pass, ultime news su scuola e Rsa dopo il sì al nuovo decreto

Scopriamo dunque le novità di oggi, 9 settembre 2021. Cosa cambierà dopo l’ok al nuovo decreto sull’obbligo del green pass per alcune categorie di lavoratori? Il Consiglio dei Ministri ha esteso l’obbligo del green pass per il personale esterno della scuola e dell’università. Non solo, perché il nuovo decreto fissa l’obbligo di vaccinazione per i lavoratori delle Rsa, anche quelli esterni. Mario Draghi, commentando queste prime novità, ha anche anticipato che a breve ci saranno altre novità sull’obbligo del green pass.

Nello specifico il premier ha lasciato intendere che ci sarà un intervento più ampio di estensione che abbraccerà anche nuove categorie di lavoratori, come peraltro si era ipotizzato nei giorni scorsi, quando si era parlato di green pass obbligatorio per camerieri, titolari e gestori di bar e ristoranti, ma anche per autisti/piloti di mezzi di trasporto a lunga percorrenza come navi, traghetti, aerei.

Estensione obbligo green pass: le parole del Ministro Bonetti

Il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, si è detta soddisfatta dopo l’ufficialità del sì al nuovo decreto che punta a far ripartire la scuola in tutta sicurezza. “Abbiamo approvato il provvedimento che estende il Green pass ai lavoratori di scuola e università e prevede l’obbligo vaccinale per i dipendenti delle Rsa“. L’obiettivo, come sottolineato poi dal Ministro, è quello di garantire agli studenti un ritorno in aula con rischi bassissimi. Allo stesso tempo, la decisione sull’obbligo dei vaccini per chi lavora nelle Rsa, vuole essere un segnale forte per la tutela delle persone fragili.