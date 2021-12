I 10 personaggi più cercati in Italia su Google nel 2021

E’ un anno caratterizzato dallo sport, non c’è che dire. Un anno in cui la nostra Italia ha lasciato il segno. Dalla strepitosa vittoria agli Europei di calcio della nazionale azzurra guidata da Mancini, al trionfo delle nostre azzurre all’Europeo di Pallavolo. Una stagione di sport straordinaria che è andata avanti con il successo della nazionale di volley maschile per una vera e propria tripletta. Ma è stato anche l’anno del tennis grazie a due giovanissimi campioni che sicuramente nei prossimi anni scriveranno la storia del tennis italiano e mondiale. Parliamo di Jannik Sinner e Matteo Berrettini davvero due assi, due tennisti come non ce ne erano da tempo nel nostro paese!

E restando in ambito sportivo ovviamente le Olimpiadi con le ricerche legate ai campioni italiani e alle campionesse che ci hanno regalato nuove emozioni. Poi ovviamente anche la politica: con un testa a testa tra Draghi e Conte. E lo spettacolo con due artisti molto diversi ma che in qualche modo, hanno reso il 2021 degli italiani, memorabile. Vediamo la classifica dei personaggi più cercati in Italia su Google nel 2021.

I 10 personaggi più cercato in Italia su Google nel 2021

1) Christian Eriksen

2) Matteo Berrettini

3) Mario Draghi

4) Gianluigi Donnarumma

5) Måneskin

6) Jannik Sinner

7) Giuseppe Conte

8) Federica Pellegrini

9) Orietta Berti

10) Marcell Jacobs

Il primo posto purtroppo, è per il calciatore danese Eriksen che si è sentito male nella partita che ha aperto gli Europei 2020. Per fortuna il calciatore, dopo l’operazione si è ripreso nel migliore dei modi anche se la sua carriera è compromessa per sempre, quello che conta ovviamente, è che si sia salvato. Restando in tema calcistico e sportivo: spiccano Matteo Berrettini, Sinner e anche Donnarumma per la sua trattativa che lo ha poi portato via dal Milan. E poi due grandissimi atleti. Solo pochi giorni per le Olimpiadi ma i giochi da Tokyo hanno davvero infiammato il cuore degli italiani: da Federica Pellegrini a Marcell Jacobs è pioggia di ricerche su Google per rendere omaggio ai nostri atleti.

Per la politica la sfida tra Mario Draghi e Conte la vince l’attuale premier, con un terzo posto in questa top ten.

Non potevano ovviamente mancare i Maneskin, che si piazzano al quinto posto. Sorprendente il nono posto di Orietta Berti che ha vissuto un 2021 davvero indimenticabile: da Sanremo al successo con Mille, un anno che la cantante davvero, non potrà mai scordare.

