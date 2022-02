Matteo Bassetti aggredito dai NOVAX mentre è fuori con sua moglie: “Continuerò a lottare”

Un post sui social per raccontare quello che è successo ieri sera. Matteo Bassetti si sfoga e decide di parlare di quanto accaduto. Una nuova aggressione e l’intervento della polizia: “Nemmeno un aperitivo in santa pace! Ieri sera ho subito l’ennesima violenta aggressione verbale da parte di un manipolo di no vax no greenpass, o quello che erano, mentre ero seduto ad una tavolino in via XX Settembre, la principale via di Genova per un aperitivo con mia moglie” ha scritto Bassetti sui social.

Il dottore è stato costretto ad abbandonare il tavolo mentre gli agenti di polizia hanno iniziato a pattugliare la zona per rintracciare e identificare gli aggressori verbali. E’ successo nel pomeriggio di sabato in centro a Genova.

Bassetti aggredito mentre fa un aperitivo con sua moglie

Lo sfogo di Bassetti sulla sua pagina Fb: “Un attacco vile, gratuito, in una contesto della mia vita privata in cui, l’unica mia colpa, era quella di godermi il venerdì sera nel centro cittadino. Questi personaggi con un attacco simile (al grido di “Bassetti vattene da Genova”) per l’ennesima volta dimostrano quanto poco gli importi del vaccino, della salute, del benessere sociale, in quanto il loro scopo e’ soltanto quello di fomentare odio nei miei confronti e di tutti i sanitari e turbare la tranquillità dei cittadini. “

Il post continua con queste parole: “Ciò che mi rammarica di più è che, nel corso di questi due anni in cui vengo spesso brutalmente attaccato con ogni tipo di insulto, una parte anche della politica cittadina genovese non abbia mai speso una parola di solidarietà. Meditiamo. Personalmente, continuerò a lottare per quei valori di libertà, anche di espressione, che mi hanno sempre animato. Avanti a testa altissima.”