Domani i funerali di Laura Ziliani: le figlie vorrebbero partecipare, si attende decisione

La famiglia di Laura Ziliani sta ancora vivendo in incubo che non è ancora finito. L’ex vigilessa non ha avuto modo di essere seppellita e solo domani, sarà celebrato il suo funerale. Laura, è stata uccisa nel mese di maggio del 2021 e oggi in carcere, con l’accusa di omicidio ci sono due delle sue figlie e Mirto, il fidanzato di una di loro. Tutti e tre si sono rifiutati di collaborare e non hanno voluto rispondere dalle domande dei giudici. Professano la loro innocenza. Per questo motivo le figlie di Laura hanno chiesto di partecipare al funerale di Laura, continuando sostenere quindi la tesi del loro non coinvolgimento in questa storia.

Per il momento Paola e Silvia Zani non hanno ancora ricevuto l’autorizzazione per partecipare al funerale di Laura. La notizia non è stata commentata dalla famiglia ma è chiaro che la presenza delle due ragazze, potrebbe causare disagio o comunque delle reazioni forti da parte del resto della parentela. Non dimentichiamo che c’è una terza figlia di Laura, che vive un incubo drammatico. Rimasta da sola, senza la sua mamma e con la consapevolezza che le sue sorelle potrebbero aver ucciso la donna ( cosa che sarà confermata ovviamente solo dopo i tre gradi di giudizio di un processo che al momento non è iniziato).

Domani a Brescia il funerale di Laura Ziliani

A organizzare i funerali sono la madre di Laura Ziliani, i due fratelli e la terza figlia ( che sin da subito, dopo la scomparsa di sua madre, si era trasferita a casa della nonna): hanno deciso che l’ultimo saluto alla ex vigilessa sarà organizzato a Brescia e non nel paese di montagna, Temù il luogo in cui Laura è stata uccisa. Più precisamente nel quartiere di Chiesanuova dove abita la madre di Laura. Alle 15 dopo mesi si potrà dare l’ultimo addio a Laura. Se ci saranno anche due figlie indagate l’ultima parola spetterà al pubblico ministero Caty Bressanelli, titolare dell’inchiesta. Per il momento questo via libera non è ancora arrivato.