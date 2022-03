Omicidio Luca Sacchi, condanne pesanti: per Del Grosso 27 anni, per Pirino e De Propis 25. 3 ad Anastasiya

44 udienze ma alla fine, la famiglia di Luca Sacchi, si ritiene soddisfatta perchè gli assassini del giovane, pagheranno con delle pene giuste ma soprattutto perchè da tutto questa storia, il ragazzo ne è uscito pulito. La famiglia di Luca Sacchi ha sempre sostenuto che il ragazzo non avesse nulla a che fare con le storie di droga in cui erano immischiate le altre persone coinvolte in questa vicenda. E alla fine hanno dimostrato di avere ragione. La Corte d’Assise ha emesso quattro condanne per l’omicidio di Luca Sacchi, ucciso a Roma il 23 ottobre del 2019. Valerio Del Grosso è stato condannato a 27 anni ,Paolo Pirino e Marcello De Propris a 25 anni. Il padre di Luca Sacchi, Alfonso, intervenuto nella trasmissione Porta a Porta, poche ore dopo la lettura del dispositivo ha anche spiegato che l’unica persona a essersi scusata in questi due anni, è stato Armando De Propris, che è stato ieri assolto. Si è avvicinato al padre di Luca e si è detto dispiaciuto, si è scusato e ha detto che un ragazzo come Luca non avrebbe dovuto perdere la vita, non doveva morire. “Non c’è stato l’ergastolo ma 27 anni sono tanti . E’ stata fatta giustizia” queste erano state le prime parole di Alfonso Sacchi subito dopo la lettura della sentenza a Roma. “Sinceramente speravo di più” ha invece detto la madre di Luca Sacchi. “Mio figlio non c’è, l’ergastolo lo abbiamo noi, minuto per minuto. Luca era un ragazzo d’oro, non ha mai fatto male a nessuno, non sono i nostri ragazzi di strada, perdere un figlio è la cosa più brutta che possa succedere” ha detto la signora Sacchi.

Per quanto riguarda Anastasiya, che invece in questi anni non ha mai chiesto scusa, come ricorda il padre di Luca nella trasmissione di Bruno Vespa, la ragazza è stata condannata a tre anni. Questa la pena stabilita dai giudici per Anastasiya Kylemnyk per violazione della legge sulla droga.

Per l’ex fidanzata di Luca Sacchi, tre anni

La Procura aveva chiesto una pena a 4 anni e 4 mesi per Anastasiya Kylemnyk, accusata del tentativo di acquisto di droga, “circa 15 chilogrammi di hashish”. Il pm aveva sollecitato l’ergastolo per Valerio Del Grosso, ritenuto l’autore materiale del delitto, 30 anni per Paolo Pirino e per Marcello De Propris, che consegnò l’arma usata per sparare.

“Hanno deciso di dare questo, va bene così” ha detto la madre di Luca Sacchi ai giornalisti di Porta a Porta. “Non c’ha mai rivolto una parola, non ci ha mai guardati, sempre fredda e distaccata, non ha mai detto nulla neppure sull’assassino, non ha mai chiesto giustizia per Luca, forse quando avrà un suo figlio, capirà io mi aspettavo qualcosa di diverso ma forse, lei non lo amava così tanto” ha concluso la madre di Luca.