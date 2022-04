Martina è morta a 13 anni dopo aver mangiato un panino: attesa per oggi l’autopsia

Che cosa ha causato la morte di Martina? Si è realmente trattato di uno shock anafilattico? Lo stabilirà l’autopsia e nelle prossime ore conosceremo le risposte e capiremo anche i motivi di questo decesso. Martina Quadrino aveva solo 13 anni, era uscita con le amiche per qualche ora di spensieratezza e divertimento e purtroppo però non è tornata a casa. Tutta colpa di un panino, a quanto pare. Un malore improvviso dopo il morso dato a un panino con il salame. Ma è ancora presto per stabilire se sia stata realmente quella la causa della morte. Secondo quanto riferisce Repubblica, tra poche ore si saprà qualcosa in più, dopo che il medico legale, avrà esaminato il cadavere della ragazza. Trapelano indiscrezioni non confermate: la ragazza forse, aveva una allergia.

Tutta la comunità di Fondi, cittadina in cui Martina viveva, è sotto shock.

La morte di Martina dopo una uscita con le amiche: si attende autopsia

Secondo quanto si legge sul Messaggero, Martina ha iniziato a sentirsi poco bene la sera di giovedì 14 aprile, mentre era in giro per la cittadina insieme alle amiche. Una normale, spensierata serata di inizio di vacanze di Pasqua diventata una sciagura nel giro di poche ore. Secondo le prime ipotesi avanzate in ospedale, le sarebbe stato fatale il contenuto di un panino mangiato fuori di casa. Come detto in precedenza però, sarà solo l’autopsia a stabilire cosa è accaduto.

Si analizzerà probabilmente, anche il contenuto dell’affettato usato per il panino di Martina, per capire se ci fosse un qualche allergene che ha provocato la reazione allergica.