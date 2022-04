Ahmed Jouider ritrovato il cadavere nel Brenta: le ultime notizie

Purtroppo sono finite nel peggiore dei modi le ricerche del ragazzo scomparso il 21 aprile. Si temeva che potesse essergli successo qualcosa di brutto e purtroppo, così è stato. Adesso le forze dell’ordine dovranno capire che cosa è successo al ragazzo. Sappiamo che pochi minuti fa, il corpo di Ahmed Jouider, il ragazzo di 15 anni di origine marocchina scomparso la sera di giovedì 21 aprile, è stato ritrovato nel Brenta, a Cadoneghe. Lo riporta Il Gazzettino che sta seguendo passo passo le ricerche del ragazzo.

Già questa mattina erano arrivate delle indicazioni, quando il telefonino di Ahmed era stato ritrovato. Secondo le indiscrezioni, il cellulare, sarebbe stato trovato questa mattina da Polizia e Vigili del Fuoco . Una volta individuato il telefono, i vigili del fuoco hanno proseguito a scandagliare le rive del Brenta tra i comuni di Padova e Cadoneghe. Il telefono sarebbe stato trovato sulla riva del fiume, a ridosso di una passerella pedonale. Il ragazzo era scomparso da casa dopo aver detto alla mamma e la sorella che sarebbe andato al patronato della chiesa di Mortise per incontrare degli amici.

Ahmed Jouider ultime notizie: il giovane scomparso è morto

A mettere subito in allerta la famiglia, erano stati i messaggi che il ragazzo aveva mandato alla sua ex fidanzata. Il giovane aveva scritto: «Ho delle questioni in sospeso con alcune persone, più che altro penso che morirò, penso di si, o se non muoio avrò delle ferite gravi». Parole inquietanti che alla luce della scomparsa hanno fatto iniziare le indagini. Il cellulare del ragazzo non è stato più riacceso da giovedì sera alle 24. Bisognerà adesso capire che cosa è successo a Ahmed Jouider. Per il momento tutte le piste sono aperte, dal suicidio all’istigazione al suicidio all’omicidio.

Si era pensato che il giovane potesse essere da un amico, in cerca di aiuto. A quanto pare però, il finale di questa storia, è stato diverso. Prima di uscire di casa, il ragazzo aveva baciato sua mamma e sua sorella, dicendo a entrambe che voleva loro bene.