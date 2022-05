Tracce ematiche riconducibili ad Andreea nell’auto di Simone: si cerca il corpo nel casolare?

Ci potrebbero essere delle novità sul caso della scomparsa di Andreea Rabciuc di cui non si hanno notizie dal 12 marzo 2022. Secondo quelle che sono le ultime notizie, rese note questa mattina da alcuni giornali e raccontate anche in diretta dall’avvocato di Simone, il compagno di Andreea, unico indagato in questa vicenda, nel corso della puntata di Mattino 5 News, ci sarebbero delle tracce ematiche nell’auto dell’uomo. Tracce ematiche che, come ha spiegato anche la conduttrice del programma di Canale 5, sarebbero in qualche modo riconducibili ad Andreea. L’avvocato di Simone ha spiegato che il suo assistito avrà modo di chiarire questo aspetto nelle prossime ore ma intanto, il suo team difensivo è impegnato in un nuovo sopralluogo. Presso il casolare del ragazzo che aveva ospitato la “festa” con Andreea, Simone e un’altra donna, sono arrivati oggi degli agenti che stanno cercando altre tracce. Carabinieri del Ris sono arrivati sul posto, proprio mentre la giornalista di Mattino 5 News stava ascoltando l’avvocato di Simone che stava chiarendo appunto alcuni aspetti di questa storia, legati al ritrovamento di tracce di sangue nella macchina dell’uomo.

La difesa ha nominato un consulente di parte, il medico legale Cristiano Cortucci di Jesi, specialista che ha seguito parallelamente le analisi.

La scomparsa di Andreea le ultime notizie dal casolare: si cerca il suo cadavere?

L’inviata di Mattino 5 News ha provato a chiedere ai Carabinieri del Ris arrivati questa mattina presso il casolare, se ci saranno dei rilievi fatti anche con l’aiuto dell’unità cinofila. Non ha ricevuto risposta, al momento non ci sono autorizzazioni per parlare di quello che accadrà. Ma come mostrato dalle telecamere di Mattino 5 News, anche l’avvocato di Simone Gresti, ha indossato la tuta bianca per poter seguire di persona i rilievi. Il legale dell’uomo sa che cosa si cerca ma per il momento non ne può parlare. La sensazione purtroppo, è che in quel casolare, si cerchi il cadavere di Andreea Rabciuc.

Ricordiamo che tutte e tre le persone presenti quella notte, hanno raccontato che la ventisettenne, quella mattina, si è allontanata intorno alle 6 e mezza, sette, da sola, incamminandosi senza cellulare verso Jesi, come se qualcuno la stesse aspettando in macchina per portarla da qualche parte. Nessuno però quella mattina, a parte i tre in questione, ha visto Andreea per strada. Nessuna telecamera l’ha ripresa. La ragazza è davvero uscita da quel casolare oppure no?