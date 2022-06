La moglie di Beppe Pedrazzini in tv: “Mi sono tolta un peso, la comunità mi ha perdonato”

Mentre le indagini vanno avanti per capire quali siano state le cause della morte di Beppe Pedrazzini, Marta, sua moglie, torna in tv per raccontare come si sente oggi, dopo aver raccontato a chi indaga, quello che è successo nella sua casa. La donna ha ribadito che Beppe è morto di morte naturale in casa, che poi il suo cadavere è stato occultato. Una verità che ha fatto cambiare anche il sentimento che tutti provano nei suoi confronti, nella piccola comunità di Toano. “Sono venute tante persone a farmi le condoglianze in questi giorni, un po’ tardi ma sono venute, mi hanno abbracciato e si sono scusati con me” ha detto la donna nella trasmissione di Rai 1 La vita in diretta. Secondo la giornalista di Rai 1 che ha raccolto il nuovo racconto di Marta, Beppe, sarebbe morto in casa, i primi di marzo a letto. Chi indaga cerca di capire se le parole di Marta, corrispondano al vero e si cerca di capire se l’uomo, abbia preso dei farmaci prima di morire. Tutte le risposte potrebbero arrivare nei prossimi giorni, con i risultati dell’autopsia ma ci vorrà del tempo.

Le parole di Marta in tv: “Mi sono tolta un peso”

“Io mi sono levata un peso, ho detto che non posso parlare e non posso dire più niente, le cose salteranno fuori a suo tempo” ha detto la donna alle telecamere del programma di Rai 1. Riesce anche ad accennare un sorriso, e dice che si, adesso è molto più serena.

La donna ha anche spiegato che cosa portava con se nel sacchetto bianco, il giorno del funerale di Beppe: “Avevo comprato un pezzo di pane e un po’ di mortadella, giusto per mangiare qualcosa a pranzo. Non avevo fame ma qualcosa dovrò pur mangiare” . Non aggiunge altro la donna ma sembra essere più serena, e lo conferma anche alla giornalista che raccoglie le sue prime parole dopo le dichiarazioni fatte la mattina di sabato ai Carabinieri.

La figlia di Beppe e suo genero Riccardo, hanno rilasciato poche dichiarazioni dopo le parole di Marta, dicendo di essere tranquilli e di avere la coscienza pulita.