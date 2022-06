Liliana e il mistero dei sacchi neri dopo le parole di Claudio interviene Fulvio a Quarto Grado: qualcosa non torna

Settimana scorsa avevano fatto parecchio scalpore alcune dichiarazioni di Claudio Sterpin nella diretta di Quarto Grado. Nel corso della trasmissione di Rete 4, l’uomo aveva raccontato di come lui ed altre persone, a poche ore dalla scomparsa di Liliana Resinovich, si fossero messi in moto per cercare la donna, preoccupati per lei e per il fatto che nessuno sapesse dove fosse finita. Liliana è stata cercata dagli amici, e da Claudio, anche a pochi passi dal luogo in cui poi è stata realmente ritrovata, settimane dopo la sua scomparsa. Ma era stato un altro dettaglio che aveva lasciato perplessi sia i protagonisti della trasmissione che il pubblico a casa. Sterpin aveva detto che in quei boschi, sia lui che Fulvio, cercavano anche dei sacchi neri. In studio quindi, tutti si sono chiesti come mai, il perchè di queste parole. Perchè cercare dei sacchi neri? Solo dopo il ritrovamento di Liliana, si è scoperto che il suo corpo era stato avvolto da due sacchi neri della spazzatura. Le parole di Claudio erano sembrate quindi, parecchio strane. Perchè mai avrebbe dovuto cercare dei sacchi neri, nelle ricerche della donna che amava?

Il mistero dei sacchi neri: se ne parla a Quarto Grado

A questo interrogativo risponde anche Fulvio, l’amico che era in compagnia di Sterpin in queste ricerche. Sempre nella trasmissione di Rete 4, nella puntata in onda il 3 giugno, l’uomo ha detto: “Se lui ha detto questo non lo so, è provvisto di grande fantasia evidentemente ma non è vero. Fino a quel momento non si era mai parlato di sacchi neri” ha continuato Fulvio rispondendo alle domande dei giornalisti di Rete 4.

Ma Claudio dal canto suo continua a ribadirlo: “Fulvio stava cercando qualcosa in un sacco nero quando siamo andati in giro io e lui. Diceva io mi aspetto di trovare un sacco nero da qualche parte”.

Fulvio dal canto suo a proposito di questi sacchi neri racconta: “Io ero insieme a Claudio quando ho visto una macchina da cucire che qualcuno stava buttando e l’ho convinto a prenderla e gli ho chiesto di caricarla in macchina. Quando ha aperto il baule ho visto che c’era questo sacco nero disteso. E mi ha fatto impressione, in quel momento, non era ancora stato trovato il cadavere di Liliana.”

Non solo, nel corso della trasmissione ieri, è stato mostrato anche un dettaglio inedito. Mentre una giornalista di Quarto Grado stava intervistando Claudio, un’altra lo ha chiamato al telefono, per informarlo del ritrovamento del corpo di Liliana. Non si sapeva nulla ancora, la donna al telefono gli dice: “E’ stata ritrovata in un sacco”. Non si sapeva neppure se fosse Liliana, non essendoci ancora stato il riconoscimento ma Claudio aveva commentato: “Potrebbe essere ma no se è messa in un sacco nero”.