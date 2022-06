A Roma un uomo ha tentato di rapire un bambino davanti all’asilo: “E’ mio figlio”

Sono ancora poche le informazioni che arrivano da Roma ma quelle che abbiamo, ci permettono di raccontare una storia che ha davvero dell’assurdo e che è anche molto preoccupante. I fatti questa mattina: un uomo avrebbe cercato di rapire un bambino dicendo che era suo figlio, davanti a un asilo. E’ Repubblica a raccontare questa vicenda. Una storia strana, che le forze dell’ordine dovranno verificare. Secondo i primi racconti, un uomo avrebbe urlato “è mio figlio” e ha tentato poi di rapire un bambino di 4 anni dalle braccia della madre, all’uscita di un asilo in zona Eur, a Roma.

L’episodio è accaduto fuori dall’istituto “Maisonnette” in una manciata di minuti, ma presenta dei punti oscuri. I fatti risalgono a lunedì 6 giugno 2022.

Un uomo tenta di rapire un bambino davanti all’asilo

L’uomo, come si legge su Repubblica e sugli altri siti di informazione che questa mattina racconta il fatto, sarebbe stato messo in fuga dalla resistenza della mamma del piccolo e dall’intervento delle maestre. Ma chi è questa persona, non ha nulla a che fare con la donna e con il bambino? Si tratterebbe di un romeno con precedenti per rapina. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato inseguito da un altro papà, si sarebbe cambiato la camicia arancione che indossava al momento dell’aggressione. Ma perché si era portato una camicia di ricambio? Si è trattato del gesto di un folle, oppure un qualcosa di premeditato? Gli inquirenti sono al lavoro per fare chiarezza. Come riferisce La Repubblica, l’aggressore è stato poco dopo riconosciuto e consegnato alle forze dell’ordine. Secondo i primi riscontri, tra l’uomo e il bambino, non ci sarebbe nessun legame di parentela.

L’uomo, arrestato e portato in caserma, è accusato di tentato sequestro di persona aggravato. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria con la procura che ha ricevuto una informativa in merito al fatto.