La moglie di Stefano Tacconi emozionata e commossa a Mattino 5 News racconta del gesto di suo marito

Dallo studio di Mattino 5 News è la moglie di Stefano Tacconi a raccontare con l’ex calciatore sta affrontando il recupero. Ieri, Tacconi ha subito un nuovo intervento, come aveva rivelato sui social suo figlio Andrea, che passo passo sta informando tutti su quelli che sono i passi nel cammino di suo padre. E oggi Laura, ha rassicurato tutti: il percorso è ancora lungo, ma Stefano ce la sta mettendo tutta e dall’ospedale, dove è ricoverato, arrivano segnali incoraggianti.

Colpito da un’emorragia cerebrale causata dalla rottura di aneurisma mentre si trovava a un evento benefico ad Asti è ricoverato dal 23 aprile scorso. Oggi Laura, nello studio di Mattino 5 News, ha raccontato un aneddoto molto dolce. “Stefano non smette mai di farmi sorprese, è sempre stato così, ha sempre saputo stupirmi” ha detto la moglie dell’ex calciatore, raccontando quello che è stato uno dei primi pensieri di Tacconi, una volta svegliato dopo le operazioni subite.

Stefano Tacconi sta meglio: le parole di sua moglie da Mattino 5 News

Laura ha raccontato nel programma di Canale 5 che suo marito, ha chiesto di poter avere carta e penna e ha scritto un biglietto d’amore proprio per lei, che è stata il suo primo pensiero una volta di nuovo cosciente. Con la mano tremante, Stefano ha trovato la forza di scrivere molto poco, ma il messaggio è arrivato dritto al cuore di sua moglie: “S +L uguale Love” ha scritto su un pezzetto di carta Tacconi. “Federica non so neppure descriverti quello che ho provato in quel momento, per me è stata una emozione indescrivibile” ha raccontato Laura nella puntata di oggi di Mattino 5 News.

Le parole di Andrea Tacconi

Laura poi si è commossa vedendo anche insieme a Federica Panicucci alcune immagini dall’ospedale con Stefano che piano piano, riprende alcune abitudini, come quella molto semplice, di sfogliare un giornale. “Quando sono davanti a lui mi faccio forza e non piango ma quando vedo le sue mani così piango sempre, voglio che lui ci veda forti, quanto forte è stato lui” ha raccontato la moglie di Stefano nello studio di Canale 5. Oggi però le lacrime di Laura sono lacrime di gioia visto che Stefano ha fatto moltissimi progressi e la strada verso il recupero totale, sembra essere in discesa.