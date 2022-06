Davide Zanotto ritrovato morto: il cadavere nel laghetto di Camazzole

Finisce del peggiore dei modi la ricerca di Davide Zanotto, 49 anni, papà di tre figli, sposato con un’insegnante. Di lui si erano perse le tracce da domenica sera, poche ore fa, purtroppo, la drammatica scoperta. Davide, lo avevano riferito i suoi familiari, era uscito di casa domenica in sella alla sua city bike, a Cusinati di Tezze, verso le 20. Da quel momento non avevano più avuto sue notizie. Poche ore fa, la scoperta che chiude le ricerche nel peggiore dei modi.

Nella serata del 16 giugno 2022 infatti, Davide è stato ritrovato morto. Il suo cadavere è stato ritrovato a Carmignano di Brenta, nel Padovano: il corpo che affiorava in un laghetto – il Buso della Giaretta Non ci sono dubbi sul fatto che il cadavere sia il suo. A segnalare la presenza di qualcosa di strano, una donna che stava passeggiando nella zona e che ha subito chiamato i soccorsi. Sui social, poche ore dopo la scomparsa di Davide, si era mosso un turbine su decine e decine di profili e pagine, con la sua foto e l’appello a segnalare qualsiasi notizia alle forze dell’ordine.

Davide Zanotto ultime notizie: ritrovato il suo cadavere

Laghetto di Camazzole è il luogo esatto, o Buso della Giaretta come lo chiamano nella zona, una ex cava nel bacino del Brenta diventata un lago: non si trova lontano dalla casa di Davide, esperto ciclista, che probabilmente lo ha raggiunto già nella serata di domenica. Al momento tutte le piste sono percorribili e si cerca di capire quali siano state le cause della morte di Davide ma non si può escludere nulla. Davide era un ciclista esperto.

Nella zona di Tezze sul Brenta e di Rosà (Cusinati è una frazione divisa tra i due Comuni) era molto conosciuto, hanno condiviso l’appello alla sua ricerca anche l’ex deputata e attuale assessore regionale Manuela Lanzarin, la protezione civile di Marostica, una grande quantità di amici e conoscenti. Con sé non aveva documenti e telefono, ma ai carabinieri della locale stazione sono bastati pochi istanti per capire che il corpo senza vita appena ripescato dal lago di Camazzole era quello del 49enne, di Cusinati di Tezze, scomparso domenica. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del Suem 118 per rianimarlo.