La storia del ragazzo di 16 anni abbandonato in un’area di servizio sulla A4

Un ragazzo di 16 anni è stato abbandonato dai suoi genitori in autostrada; la storia raccontata dal sindaco di Cessalto

La storia che viene raccontata oggi dai giornali veneti lascia senza parole. E’ la storia di un ragazzo, un giovane di 16 anni di origini straniere, che è stato abbandonato dai suoi genitori. Il ragazzo è stato abbandonato circa un mese fa nei pressi di un’area di servizio a Casolta, lungo la A4, in direzione Trieste. Oggi a raccontare la storia di questo ragazzo è il sindaco del comune in cui il sedicenne vive. Il ragazzo è stato preso in carico dai servizi sociali del comune di Cessalto, un piccolo centro di circa 4 mila abitanti in provincia di Treviso; poi è stato affidato a una comunità per minori in provincia di Venezia. Fino alla fine del 2022, il comune si prenderà carico del ragazzo, come previsto dalla legge.

La storia del ragazzo di 16 anni abbandonato in autostrada

Il ragazzo, secondo quanto è stato ricostruito, è stato abbandonato dai genitori che volevano che andasse a lavorare, anche per questo, come spiega il sindaco di Cessalto, il giovane: «si è reso disponibile a lavorare per poter inviare i soldi alla propria famiglia all’estero, ma questo non è possibile. Servirà tutto un iter da seguire – spiega il primo cittadino – e abbiamo cercato di farglielo capire grazie all’aiuto di un mediatore madrelingua. Non deve essere facile per lui essere qui, da solo: è una vicenda umanamente tristissima».

Questa vicenda emerge oggi anche perchè il sindaco vuole sottolineare le difficoltà di un piccolo comune nel dover gestire una situazione di questo genere. Il sindaco quindi ha deciso di rendere pubblica questa storia, per chiedere aiuto anche alla regione. Poco altro invece si sa sulla storia di un ragazzo che a 16 anni si è ritrovato da solo, in autostrada, con la consapevolezza di quello che i suoi genitori avevano fatto.