Tre ragazzi colpiti dai fulmini sul Gran Sasso: 28enne grave in ospedale

Tre ragazzi sono stati colpiti dai fulmini mentre facevano una escursione sul Gran Sasso: uno è grave, è in ospedale

Ieri la notizia della morte del patron dell’azienda Balocco, ha sconvolto l’Italia intera e a poche ore dal tragico decesso, causato da un fulmine, un ‘altra notizia simile, arriva dalla nostra Italia. Purtroppo i fenomeni improvvisi, con un aumento considerevole dei fulmini, sono sempre più costanti. Questo pomeriggio c’è stato un drammatico incidente sulla montagna abruzzese. Il personale medico del 118 e del Soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo stanno trasportando con un elicottero tre ragazzi, tra i 25 e i 30 anni, colpiti da un fulmine sul Gran Sasso. I tre giovani, erano impegnati in un’escursione. Si trovavano a 200 metri dall’albergo di Campo Imperatore a ridosso dell’Osservatorio Astronomico, sui 2150 metri d’altezza. Improvvisamente ha iniziato a piovere e sono caduti molti fulmini, purtroppo i tre, sono stati colpiti.

A dare l’allarme, avvertendo il personale che lavora presso la vicina funivia e poi il soccorso alpino, sarebbe stato un quarto turista che scendeva dalla montagna.

La drammatica morte di Alberto Balocco

Escursionisti colpiti dai fulmini: uno è grave

Secondo quanto si apprende, uno dei tre ragazzi è apparso subito in condizioni gravi ; gli altri due giovani sarebbero stati colpiti dal fulmine, che li avrebbe sbalzati di diversi metri ma sarebbero rimasti illesi.

Il giovane portato in ospedale, al momento risulta essere in condizioni serie. Le ultime notizie rivelano che il ragazzo è stato intubato dall’elisoccorso e portato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Ora è ricoverato in terapia intensiva. Il soccorso è stato reso possibile dalla professionalità di piloti e verricellisti che si sono calati in un tratto impervio della montagna sfidando condizioni climatiche non favorevoli. Nella zona infatti si sta abbattendo un forte nubifragio. I due ragazzi colpiti dal fulmine sono ancora molto turbati da quello che è accaduto. I due giovani sono di Roma.

S.T., il 28 enne di Tivoli colpito dal fulmine sopra l’Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore in questo momento è in terapia intensiva in rianimazione all’Ospedale dell’Aquila.