Saman sarebbe stata uccisa nelle serre e poi gettata nel Po: le ultime notizie

Uno dei cugini di Saman Abbas avrebbe rivelato come la ragazza è stata uccisa la notte del 30 aprile

E’ il racconto di un detenuto, quello che oggi permetterebbe di capire come è stata uccisa Saman. Oggi, su tutti i giornali che stanno seguendo da un anno e mezzo il caso, emergono i dettagli e quello che sarebbe stato il racconto fatto da uno degli indagati, a un compagno di carcere. Secondo quanto si apprende, Saman sarebbe stata tenuta ferma dai cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, così da permettere allo zio Danish Hasnain di strangolarla con una corda. Sarebbe stato lo zio quindi a uccidere la 18enne, come aveva raccontato anche il fratello di Saman, subito dopo esser stato fermato dalle forze dell’ordine, a pochi giorni dalla scomparsa ( omicidio) della ragazza. La madre, Nazia Shaheen, in preda a una crisi di pianto, sarebbe stata allontanata dal marito, Shabbar Abbas. Non solo, il detenuto che ha raccontato quanto gli avrebbe riferito Ijaz ha anche parlato di un contributo di un uomo misterioso. Questa persona, secondo quanto si legge oggi anche su Repubblica, avrebbe aiutato a finirla.

Come è stata uccisa Saman e dov’è il suo cadavere

Dove’è il cadavere di Saman? Dal maggio 2021, le forze dell’ordine, sin dall’inizio convinte che Saman fosse stata uccisa, hanno cercato il suo cadavere senza mai trovarlo. Dal racconto di questo detenuto, emergerebbe che la persona misteriosa che ha aiutato lo zio di Saman a ucciderla, avrebbe suggerito di infilare il corpo in un sacco per poi gettarlo nel Po. Per raggiugere il fiume, questa persona avrebbe usato una bicicletta. Va detto che, queste dichiarazioni, per i carabinieri di Reggio Emilia sono credibili solo in parte. La versione data da Ijaz sarebbe infatti cambiata dopo che l’uomo, ha avuto modo di leggere la traduzione di alcuni verbali. In un primo momento invece aveva raccontato che Saman era stata uccisa per ordine di suo padre, che non accettava la vita fatta dalla ragazza in Italia.

In definitiva, gli inquirenti pensano che Saman sia stata realmente uccisa quella sera, probabilmente tramite una corda. Poi portata via in un sacco e gettata nel Po.