Polizia in casa di Silvia Cipriani: nuovi rilievi e foto a Cerchiara

Sono tornati nel casolare di Cerchiara i poliziotti per cercare qualcosa: le ultime notizie sul caso di Silvia Cipriani

Che cosa è successo il 22 luglio 2022 a Silvia Cipriani, ha davvero avuto un malore e ha perso il senso dell’orientamento oppure è stata uccisa? Non sembrano avere dubbi gli inquirenti, che continuato a indagare per omicidio e occultamento di cadavere. E proprio in questo senso, potrebbe esser stato utile il sopralluogo che c’è stato nella mattina del 6 ottobre 2022 a Cerchiara. Sono le telecamere de La vita in diretta a mostrare al pubblico di Rai 1 quello che è successo stamattina, con il lavoro giornalistico di Lucilla Masucci che sta seguendo sin dall’inizio questa vicenda. Oggi quindi c’è stato un ulteriore sopralluogo della squadra Mobile di Rieti nell’abitazione di Silvia Cipriani – l’ex postina di Contigliano di 77 anni scomparsa dal 21 luglio scorso – nella frazione di Cerchiara di Rieti. Nello stesso posto in cui, in modo molto umile la donna viveva vicino a suo nipote, Valerio, l’uomo che ha cresciuto come un figlio.

Sopralluogo nella casa di Cerchiara: le ultime notizie sul caso Silvia Cipriani

Nella tarda mattinata, tre agenti in borghese della Questura di Rieti, si sono portati a Cerchiara, hanno varcato il grosso cancello dell’abitazione di campagna e si sono intrattenuti all’interno per un accurato sopralluogo. Operazione finalizzata alla ricerca di conferme investigative o dettata dalla necessità di trovare riscontri a nuovi indizi in mano agli inquirenti? La giornalista di Rai 1 racconta che i poliziotti hanno scattato delle foto, poi sembrano aver cercato qualcosa, forse hanno messo via degli oggetti in dei sacchetti. Ma erano troppo lontani per capire quello che stessero facendo. Per cui non trapela al momento altro su questa indagine.

In quella casa sono rimasti gli amati cani di Silvia Cipriani. Nel terreno, perchè in realtà tutta la proprietà che vediamo dietro a quel cancello appartiene a Valerio, non a sua zia. Ha ereditato infatti tutto. Per questo la famiglia continua a ribadire che non c’è nessun movente economico, Silvia non aveva nulla da parte. Mancherebbero però al conto, i soldi che la donna aveva avuto dopo la vendita di un casolare. Meno di 7000 euro, che sembrano essere spariti nel nulla. Sono dei soldi che Silvia ha promesso a qualcuno, c’è qualcuno che lo ha saputo e ha fatto del male alla Cipriani per impossessarsi di questo piccolo tesoretto?